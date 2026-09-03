Giải vô địch Kun Khmer châu Á lần thứ I khai mạc tại Cần Thơ

Tối 3-9, Giải vô địch Kun Khmer châu Á lần thứ I năm 2026 khai mạc tại nhà thi đấu đa năng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP Cần Thơ (phường Cái Khế).

Các đại biểu, VĐV tại lễ khai mạc giải đấu

Giải do Liên đoàn Kun Khmer quốc tế, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp tổ chức.

Giải vô địch Kun Khmer châu Á lần thứ I năm 2026 diễn ra đến ngày 8-9, quy tụ hơn 170 vận động viên (VĐV) đến từ 11 quốc gia gồm: Afghanistan, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Kazakhstan, Lào, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc và Việt Nam.

Đây là giải đấu có quy mô lớn, hứa hẹn tạo nên những cuộc tranh tài hấp dẫn.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự giải đấu với 63 VĐV.

Các VĐV tham gia tranh tài

Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết Giải vô địch Kun Khmer châu Á là sự kiện thể thao quốc tế quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Cần Thơ đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Thời gian qua, Ban Tổ chức liên tục rà soát các điều kiện phục vụ giải, từ cơ sở vật chất, địa điểm thi đấu, ăn nghỉ của các đoàn đến công tác lễ tân, hậu cần, đón tiếp. Mục đích là bảo đảm giải diễn ra an toàn, chu đáo, chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn tham dự.

TUẤN QUANG