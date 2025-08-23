Gần 7.000 vận động viên tham dự sự kiện Sports Festival 2025

Gần 7.000 vận động viên trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân đã cùng tranh tài ở các môn thể thao tại sự kiện Sports Festival 2025, diễn ra tại Lâm Đồng.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (giữa) trao hoa cho ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch NovaGroup và các nhà tài trợ

Tối 23-8, tại NovaWorld Phan Thiet (tỉnh Lâm Đồng), Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam phối hợp với Tập đoàn NovaGroup tổ chức lễ khai mạc chuỗi sự kiện thể thao Sports Festival 2025. Sự kiện hướng đến chào mừng 80 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh 2-9.

Theo đại diện Hiệp hội CAND, sự kiện quy tụ hơn 7.000 vận động viên trong và ngoài lực lượng CAND, cùng sự theo dõi của trên 500.000 khán giả.

Đông đảo người dân tham dự lễ khai mạc Sports Festival năm 2025

Theo Hiệp hội thể thao CAND, Sports Festival năm 2025 diễn ra với nhiều nội dung phong phú… Đây không chỉ là những cuộc tranh tài thể thao sôi nổi mà còn là môi trường rèn luyện bản lĩnh, sức khỏe, sự bền bỉ cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời là nhịp cầu gắn kết lực lượng CAND với nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ an ninh, trật tự và phát triển xã hội.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc đêm khai mạc Sports Festival năm 2025

Chuỗi sự kiện thể thao Sports Festival 2025 có 6 môn thi đấu, gồm: Bắn súng đĩa bay Compak Sporting, Kickboxing Kun khmer chuyên nghiệp, Giải Golf Công an Nhân dân mở rộng lần I; Giải chạy “Hành trình 80 năm - Vì an ninh tổ quốc”, Giải tennis và Giải Pickleball khu vực phía Nam, hứa hẹn sẽ tạo nên bầu không khí sôi động.

Trước đó, ngày 21 và 22-8, trong khuôn khổ Sports Festival 2025 đã diễn ra giải kick Boxing & Kun Khmer với sự tham gia của hơn 20 võ sĩ đến từ nhiều quốc gia. Ở hạng cân 61kg nữ, chiến thắng thuộc về nhà vô địch châu Á và thế giới Phùng Thị Hồng Thắm. Ở nội dung Kun Khmer, hạng 60kg, vận động viên Đào Đại Hải giành chiến thắng thuyết phục. Ngoài những trận tranh đai, các võ sĩ khác của Việt Nam như Nguyễn Quang Huy (knock-out đối thủ), Hoàng Gia Đại, Ngô Đức Mạnh, Rơ Chăm Độ, Kiều Duy Quân và Trương Cao Minh Phát cũng đã giành chiến thắng, khẳng định sự vượt trội của võ thuật Việt. Ở giải Bắn súng đĩa bay Compak Sporting, ở bảng B (Nam), huy chương vàng thuộc về xạ thủ Hoàng Nghĩa Thường. Bảng B (Nữ), huy chương vàng thuộc về Trương Lâm Minh Nguyệt, Ở bảng Newbie, Đặng Trung Dũng, Nguyễn Thái Sơn và Lư A Sầu lần lượt nhận huy chương Vàng, Bạc, Đồng.

NGUYỄN TIẾN