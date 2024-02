Thể thao Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cùng quyết tâm giành suất dự Olympic 2024

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã giành suất Olympic Paris (Pháp) 2024 và đang được đầu tư, huấn luyện để có kết quả tốt nhất. Ảnh: MINH MINH

Thể thao Quân đội và thể thao Công an Nhân dân đang nỗ lực tuyển chọn, huấn luyện và đào tạo chuyên môn nhiều đội thể thao thành tích cao hướng đến nhiệm vụ chuyên môn thành tích, nhiệm vụ thể thao ứng dụng ở năm 2024. Trong đó, mục tiêu đối với thành tích giành vé Olympic Paris (Pháp) 2024 được đề ra.

Khép lại năm 2023, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Công an Nhân dân (Bộ Công an) ghi nhận một trong những kết quả đáng kể là xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 tại môn bắn súng. Dù thế, đây đang là sự khởi đầu bởi trong kế hoạch huấn luyện, thi đấu chuyên môn bởi thể thao đơn vị này vẫn chờ đợi có thêm thành tích cao hơn nữa. Năm 2023, HLV, VĐV của thể thao Công an Nhân dân giành 4 HCV, 8 HCB, 4 HCĐ tại SEA Games 32 đồng thời đạt 2 HCV, 1 HCB tại ASIAD 19.

“Ngoài các nhiệm vụ chuyên môn thể thao ứng dụng, tham mưu xây dựng văn bản tới cấp lãnh đạo ngành Công an Nhân dân, thì đối với thành tích cao, chúng tôi nỗ lực phối hợp cùng các đội tuyển thể thao quốc gia để có HLV, VĐV tham dự thi đấu giải quốc tế giành kết quả cao nhất, mang vinh quang về cho tổ quốc. Lúc này, thể thao Công an Nhân dân đã có 1 suất Olympic Paris (Pháp) 2024. Chúng tôi hy vọng tuyển thủ thi đấu nỗ lực hết mình tại đấu trường này”, đại diện Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Công an Nhân dân (Bộ Công an) – đại tá Nguyễn Xuân Hải trao đổi.

Xạ thủ Hà Minh Thành của thể thao Quân đội đang tham dự các giải vòng loại Olympic thời gian qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hiện tại, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Quân đội cũng kỳ vọng tìm kiếm tấm vé chính thức Olympic Paris (Pháp) 2024 ở HLV, VĐV thể thao Quân đội đang tập huấn ở một số đội tuyển thể thao quốc gia để dự giải vòng loại Olympic. Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Quân đội – đại tá Ngô Ngọc Quang từng chia sẻ, “chúng tôi rất hy vọng thể thao Quân đội sẽ có tuyển thủ giành được suất chính thức Olympic. Thể thao Quân đội có truyền thống trong môn bắn súng và chúng tôi kỳ vọng xạ thủ của chúng tôi nỗ lực làm được điều này...”.

Thể thao Việt Nam đang tập trung lực lượng trọng điểm dự vòng loại Olympic để tranh vé chính thức ở các môn như bơi, điền kinh, cử tạ, bắn súng, TDDC, judo, taekwondo, boxing (quyền Anh), bắn cung, cầu lông, đua thuyền, xe đạp, bóng bàn, đấu kiếm, vật... Quân số VĐV của lực lượng vũ trang tham gia một số đội tuyển thể thao quốc gia kể trên không áp đảo nhất. Dù vậy, từng tuyển thủ được đánh giá có sự tinh nhuệ chuyên môn, nhận các dự báo đạt thành tích tốt nhất.

“Đẩy mạnh công tác huấn luyện thể lực, nâng cao sức khoẻ cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang. Tăng cường huấn luyện thi đấu thể thao, ứng dụng nghiệp vụ phục vụ cho công tác, chiến đấu, thể thao thành tích cao. Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong phát triển thể dục, thể thao, nhất là ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, đó là một trong những nội dung có tại Kết luận số 70-KL/TW ngày 31-1-2024 về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới của Bộ Chính trị. Cục trưởng Cục TDTT – ông Đặng Hà Việt chia sẻ đây cũng là một trong những nội dung để ngành thể thao sẽ phối hợp cùng ngành Quân đội, Công an Nhân dân triển khai công tác này. Ngay khi ra đời, Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân Việt Nam đã đề ra mục tiêu trên hết là nỗ lực để phát huy và phát triển mạnh mẽ nhất thể thao Công an Nhân dân đóng góp chung vào sự phát triển các hoạt động thể thao của nước nhà. Do thế, công tác phối hợp cùng Cục TDTT để triển khai các chương trình đầu tư cho thể thao thành tích cao, thể thao cho mọi người của Hiệp hội sẽ có tính khả thi.

Taekwondo Công an Nhân dân từng có võ sỹ giành vé Olympic năm 2008 và hiện đang chú trọng công tác đầu tư, huấn luyện lực lượng tìm gương mặt mới mang lại thành công. Ảnh: MINH MINH

“Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và thi đấu các giải thể thao quốc gia, quốc tế các môn thể thao thành tích cao, thể thao ứng dụng nghiệp vụ. Đóng góp lực lượng HLV, VĐV cho đội tuyển Quốc gia.; Tổ chức quản lý, huấn luyện đào tạo hiệu quả, tiếp thu, ứng dụng nghiên cứu khoa học, y học thể thao trong công tác huấn luyện, đào tạo, quản lý dữ liệu về VĐV; Nghiên cứu đề xuất, phối hợp các đơn vị chức năng bổ sung chế độ tiền thưởng quốc tế cho VĐV thể thao thành tích cao, thể thao ứng dụng nghiệp vụ; Tham mưu, đề xuất và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng triển khai các kế hoạch thực hiện thể thao thành tích cao, thể thao ứng dụng nghiệp vụ trong nước và quốc tế...”, đây là một trong số các nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT Công an Nhân dân đề ra tại năm 2024.

Lúc này, Đề án về “Tổng thể về đầu tư, phát triển thể thao thành tích cao Công an Nhân dân đến năm 2025, định hướng đến 2030” là Đề án quan trọng về thể thao Công an Nhân dân được phê duyệt theo Quyết định số 6306/QĐ-BCA của Bộ Công an, và các đơn vị chuyên môn đang triển khai thực hiện theo nhiều giai đoạn.

MINH CHIẾN