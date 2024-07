Bộ Công an khen thưởng HLV, VĐV thể thao đạt thành tích xuất sắc năm 2023 và 2024

Bộ Công an đã khen thưởng các HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc trong thi đấu. Ảnh: MINH MINH

Ngày 3-7 tại trụ sở Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an cùng Hiệp hội thể thao công an nhân dân Việt Nam đã gặp mặt các HLV, VĐV thể thao của lực lượng qua đó tặng bằng khen, khen thưởng các thành tích thi đấu đã đạt được năm 2023, những tháng đầu năm 2024.

Trong năm 2023, thể thao Công an Nhân dân có nhiều kết quả được ghi nhận, đặc biệt là 2 tấm HCV ASIAD 19 (môn cầu mây, môn karate). Đồng thời năm 2024, thể thao Công an Nhân dân đã giành được 1 suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Trong buổi khen thưởng, lãnh đạo Bộ Công an cùng Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam đã trao bằng khen của Bộ Công an cho 1 tập thể, 61 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc. Trong đó có kết quả được ghi nhận như HCV ASIAD 19 của tuyển thủ cầu mây Nguyễn Thị Ngọc Huyền, HCV ASIAD 19 của tuyển thủ karate Nguyễn Ngọc Trâm. Cùng với đó, các HLV Nguyễn Hoàng Ngân (karate), Trần Thị Vui (cầu mây) cũng nằm trong danh sách nhận bằng khen của Bộ Công an. Ngoài ra, 1 tập thể, 21 VĐV được nhận bằng khen của Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam.

Để ghi nhận nỗ lực đã giành được suất Olympic Paris (Pháp) 2024, Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam đã tặng phần thưởng 500 USD là quà động viên cho xạ thủ Trịnh Thu Vinh để lên đường tới Pháp thi đấu thời gian tới. Trong hoạt động chuyên môn, lãnh đạo Bộ Công an cũng dự buổi lễ ra mắt chính thức đội bóng chày Công an Nhân dân và đội bóng này sẽ dự giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2024 tới đây. Ngoài ra, Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân đã bổ sung ủy viên ban chấp hành đối với ông Ngô Đức Quỳnh (Chủ tịch Liên đoàn võ thuật thể thao tổng hợp Việt Nam).

Trịnh Thu Vinh được khen thưởng trước khi dự Olympic 2024. Ảnh: MINH MINH Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã chia sẻ sau khi được Bộ Công an khen thưởng: “giành được suất Olympic là điều vinh dự với tôi. Lúc này, tôi đang tập trung tối đa cho chuyên môn để nỗ lực thi đấu tại Pháp sắp tới. Tôi quyết tâm đạt kết quả cao nhất, giành thành tích tốt cho thể thao Việt Nam và thể thao Công an Nhân dân, vì màu cờ sắc áo”.

MINH CHIẾN