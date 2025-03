Gần 700 triệu đồng tiền thưởng được trao tại Run To Live 2025

Giải chạy Run To Live 2025 đang tiến gần đến ngày tranh tài chính thức 9-3. Không chỉ tập trung vào việc tôn vinh những VĐV xuất sắc nhất, mà còn mang đến cơ hội giành được những giải thưởng hấp dẫn với nhiều hạng mục khác nhau, có tổng giá trị tiền thưởng lên đến gần 700 triệu đồng cùng nhiều phần quà khác từ các nhà tài trợ.

Bộ racekit dành tặng các VĐV tham dự Run To Live 2025

Giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống mùa 2 năm 2025 (do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM, công ty Miracle Entertainment Group và Ban Quản lý phát triển đô thị Thủ Thiêm đồng tổ chức) chính thức diễn ra từ ngày 7 đến 9-3 tại Metropole Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TPHCM). Với khoảng 10.000 người tham dự ở mùa 2, Run To Live không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối và thể hiện tinh thần chạy bộ của cộng đồng.

Các giải chính tại cuộc thi

Run To Live 2025 với tổng giải thưởng gần 700 triệu đồng bao gồm: 2 giải phá kỷ lục ở cự ly 21km; 18 giải chung cuộc; 24 giải nhóm tuổi và một số giải thưởng khác: giải Cosplay (hóa trang), couple, đồng đội. Ngoài các giải thưởng chung cuộc là hạng nhất, nhì, ba (nam/nữ) ở các cự ly 5km, 10km, 21km, ban tổ chức còn trao giải dành cho các nhóm tuổi (nam/nữ) ở cự ly 21km: dưới 29 tuổi, từ 30-39, từ 40-49 và trên 50 tuổi cơ cấu tới tốp 3.

Run To Live 2025 với nhiều giải thưởng phụ hấp dẫn

Một trong những điểm nổi bật tạo sức hút cho giải đấu này là việc ban tổ chức sẽ trao tặng 2 giải đặc biệt giá trị 400 triệu nếu vượt kỷ lục quốc gia ở cự ly bán marathon 21km (mỗi giải nam/nữ trị giá 200 triệu). Hiện Hoàng Nguyên Thanh (1 giờ 06 phút 39 giây, tại giải Bán marathon quốc tế Việt Nam 2024) và Nguyễn Thị Oanh (1 giờ 13 phút 22 giây, Giải bán Marathon quốc tế Việt Nam 2025) là những người đang giữ kỷ lục quốc gia ở cự ly 21km (các thông số kỷ lục sẽ được cập nhật cho đến thời điểm Run To Live mùa 2 diễn ra).

Trong lần thứ 2 tổ chức, ban tổ chức còn đặc biệt triển khai cuộc thi ảnh đặc biệt "Lens On The Run", dành riêng cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc, nhằm ghi lại những khoảnh khắc đẹp và ấn tượng tại Run To Live 2025 có giá trị giải thưởng lên đến 50 triệu đồng.

Giải thưởng nhiếp ảnh lần đầu tiên xuất hiện tại Run To Live 2025

Ngoài giải thưởng lớn, ban tổ chức còn công bố nhiều quyền lợi cho người tham gia, trong đó có racekit và nhiều vật phẩm. Ngoài áo, BIB (số báo danh thi đấu), túi đựng cho các VĐV thi đấu cự ly dài, hoàn thành cuộc đua theo quy định thì người tham dự còn nhận được áo về đích (finisher).

Lịch trình sự kiện Run To Live 2025

NGUYỄN ANH