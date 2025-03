MC Hoàng Oanh: Một buổi sáng đầy năng lượng và ý nghĩa khi hòa cùng “làn sóng màu cam” của Run To Live 2025

MC Hoàng Oanh - nghệ sĩ đồng hành cùng "Giải chạy Run To Live 2025" do Báo Sài Gòn Giải Phóng, Sở VH-TT TPHCM, Công ty Miracle Entertainment Group và Ban Quản lý Phát triển đô thị TPHCM đồng tổ chức, cùng gần 10.000 runner, cô đã hoàn thành cự ly 10km trong sáng 9-3, tại Metropole Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TPHCM).

*PHÓNG VIÊN: Cảm giác lúc này của Hoàng Oanh thế nào khi chính thức chinh phục được cự ly 10km của Run To Live 2025?

MC HOÀNG OANH: Hôm nay có một vài lý do sức khỏe, tuy không đạt thành tích Oanh tự đặt ra trước khi thi đấu, nhưng thành tích thi đấu lần này tốt hơn lần đầu tiên Oanh chạy.

MC Hoàng Oanh phấn khởi hoàn thành cự ly 10km ở Giải chạy Run To Live 2025. Ảnh: BTC Run To Live 2025

Cảm giác chạy bộ lần này thật sự rất vui, mặc dù Oanh đã chạy nhiều lần trước đó ở TP Hà Nội, Sapa nhưng đây là lần đầu tiên Oanh trải nghiệm không khí chạy bộ tại TPHCM, được trải nghiệm những cung đường đẹp của TP Thủ Đức, nếu những ai tham gia chạy trong sáng nay sẽ thấy TPHCM của chúng ta có đầy đủ nhà nhỏ, nhà lớn, nhà cao tầng, khu công trình, đồng cỏ - mang đến không gian vừa thiên nhiên vừa hiện đại, vừa được đón bình minh bên bờ sông Sài Gòn. Một cảm giác rất thú vị, sảng khoái!

MC Hoàng Oanh với rạng rỡ nụ cười trên cung đường 10km. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

*Điều gì khiến Hoàng Oanh thích thú sau khi có chuyến trải nghiệm chạy bộ cùng 10.000 runner của Run To Live 2025?

MC HOÀNG OANH: Thật sự Oanh cảm thấy rất hạnh phúc, vì ngoài việc được rèn luyện sức khỏe thì mình cũng cùng chung tay với mọi người, đoàn kết để cùng đóng góp cho những điều ý nghĩa, giúp đỡ cho tương lai, học tập của các em thiếu nhi. Ngày hôm nay, mình được chạy với một tinh thần vô cùng tuyệt vời và càng tuyệt vời hơn nữa khi chạy đến đâu cũng nhìn thấy một “làn sóng màu cam” phủ khắp các cung đường, thể hiện một tinh thần rất hăng hái, nhiệt huyết và mang tất cả những điều tốt đẹp như đóng góp vào Quỹ "Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường" của Báo Sài Gòn Giải Phóng, Quỹ "Nuôi em”, Quỹ Hỗ trợ vận động viên khuyết tật Thành phố...

Đặc biệt, đường chạy của Run To Live 2025 có những đoạn đi qua những công trình đang xây dựng, cho runner một cảm giác “đạp gió, rẽ sóng, vượt chông gai”, đây cũng là 1 đoạn khá thú vị để chúng ta thấy được rằng TPHCM đang vươn mình, với sự phát triển vượt bậc của những tòa nhà, đô thị ngày càng khang trang, hiện đại.

Ông Võ Minh Trí, Giám đốc Công ty Miracle Entertainment Group, đồng Trưởng BTC Giải chạy Run To Live 2025 (phải) và Nhà báo Thanh Lâm, Báo SGGP, Phó BTC (trái) trao thư cảm ơn cho MC Hoàng Oanh đã đồng hành cùng Run To Live mùa 2. Ảnh: THỤY QUYÊN

*Hoàng Oanh sẽ tiếp tục những bước chạy bền bỉ trong tương lai?

MC HOÀNG OANH: Chắc chắn Oanh sẽ tiếp tục tham gia những giải chạy phù hợp, mặc dù bận rộn với công việc nhưng Oanh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để tập chạy với bạn bè thân thiết. Oanh nghĩ đây là hoạt động rất ý nghĩa, không chỉ rèn luyện về thể chất, mà sâu xa hơn là rèn luyện ý chí của chính mình. Oanh cũng là một người mẹ, sẽ có những lúc gặp áp lực công việc, chăm sóc gia đình, stress, nhưng nếu phụ nữ chúng mình có 1 môn thể thao thật sự đam mê và yêu thích để tập luyện, sẽ giúp phái đẹp rèn luyện cho mình một ý chí thật mạnh mẽ để luôn luôn giữ được sức trẻ, sự năng động để làm việc, để cống hiến và có một cuộc sống thật sự chất lượng và ý nghĩa!

MC Hoàng Oanh tại vạch xuất phát ở cự ly 10km. Ảnh: BTC Run To Live 2025

MC Hoàng Oanh và võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất, cả hai cùng đồng hành giải chạy năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đặc biệt, Oanh rất mong Run To Live do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với các đơn vị đồng tổ chức sẽ mở rộng thêm cự ly 42km, để mọi người được chạy nhiều hơn, và hy vọng năm sau Run To Live sẽ cho runner lên dốc nhiều hơn, chinh phục những cây cầu cao hơn nữa để bứt phá giới hạn bản thân (cười). Cảm ơn Run To Live rất nhiều, tôi yêu Run To Live 2025!

Xin cảm ơn MC Hoàng Oanh!

Video phỏng vấn MC Hoàng Oanh tại điểm về đích. Thực hiện: THU HƯƠNG - THỤY QUYÊN

THU HƯƠNG