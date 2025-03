10.000 “chân chạy” chinh phục Run To Live 2025

Năm nay, Giải chạy Run To Live chào đón khoảng 10.000 “chân chạy” phong trào lẫn chuyên nghiệp trong và ngoài nước, tham dự ở 3 cự ly 5km, 10km và 21km. Trong đó, nội dung 21km đón nhận số lượng kỷ lục lên đến 5.000 người đăng ký tranh tài. Nhà vô địch ở nội dung 21km nam của mùa đầu tiên là Hoàng Thanh Nguyên (nam) và cùng nữ tuyển thủ Phạm Thị Hồng Lệ (nữ) được nhận định sẽ tiếp tục tỏa sáng trên đường chạy Run To Live 2025. Vậy nên, bên cạnh những hạng mục giải thưởng chính của giải, ban tổ chức còn trao thêm 2 giải đặc biệt tổng trị giá lên đến 400 triệu đồng cho VĐV phá kỷ lục quốc gia ở cự ly 21km nam và nữ.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, đồng Trưởng Ban Tổ chức giải, cho biết: “Chúng ta chào đón mùa thứ 2 của Giải chạy Run To Live với bầu không khí phấn khởi và nồng ấm. Cùng với đó, cũng chào đón giải chạy nằm trong tốp 10.000 người tham dự của TPHCM. Năm nay, Run To Live được tổ chức quy củ và đông đảo, không chỉ số lượng mà còn chất lượng về chuyên môn”. Run To Live 2025 nằm trong chuỗi hoạt động của Báo SGGP hướng đến Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) và 50 năm ngày Báo SGGP ra số đầu tiên (5-5-1975 - 5-5-2025). “Với ý nghĩa cao quý này, tôi tin Run To Live 2025 không chỉ thu hút sự tham gia đông đảo từ các runner mà còn để chúng ta cùng nhau tạo ra một giải chạy chất lượng trên địa bàn thành phố”, ông Nguyễn Nam Nhân nhấn mạnh.

Giải chạy Run To Live 2025 mang sứ mệnh lan tỏa động lực tập luyện và thi đấu chạy bộ, truyền cảm hứng lẫn rèn luyện lối sống lành mạnh, hạnh phúc. Không còn là “tân binh” trong làng chạy marathon tại Việt Nam, Run To Live cứ mỗi mùa giải càng chuyên nghiệp hơn, chiếm trọn niềm tin yêu của cộng đồng chạy bộ ngày một rộng khắp.

Anh Nguyễn Quốc Bình (ngụ quận Tân Bình, TPHCM), thành viên thuộc nhóm chạy Super Night Run, đăng ký tranh tài thêm nội dung đồng đội, vì nội dung này có giá trị giải thưởng rất lớn và nếu đoạt được giải thì các thành viên trong nhóm sẽ góp vào quỹ thiện nguyện phục vụ cộng đồng. “Chân chạy” này cũng đưa ra một số kinh nghiệm: nên tiếp nước đầy đủ khi chạy dưới trời thời tiết có phần nóng tại TPHCM.

HỮU THÀNH