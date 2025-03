Ca sĩ Thiên Phú: "Phấn khởi với thử thách mới tại Run to Live 2025"

Lần đầu tiên tham dự Giải chạy “Run To Live - Chạy vì cuộc sống năm 2025”, Thiên Phú thể hiện rõ sự hào hứng và quyết tâm của mình. Nữ ca sĩ cho biết đây là một trải nghiệm đặc biệt và đáng nhớ.

Đại diện Ban tổ chức Giải chạy Run To Live 2025 trao thư cảm ơn ca sĩ Thiên Phú

* Phóng viên: Tuy lịch trình công việc dày đặc nhưng chị vẫn nhận lời mời từ Báo Sài Gòn Giải Phóng đến tham gia giải chạy Run to Live 2025 hôm nay. Đâu là lý do thôi thúc chị đồng hành cùng giải chạy?

- Ca sĩ Thiên Phú: Có lẽ lý do lớn nhất là vì tôi muốn thử sức mình. Đây là lần đầu tiên Phú đăng ký tham gia chạy, vì từ trước đến nay tôi ít khi chạy bộ đường dài. Được biết Run to Live là một giải chạy lớn với mục đích vì tinh thần thể thao và kết nối cộng đồng, nên tôi rất mong muốn đồng hành. Bên cạnh đó, tôi tin rằng việc thử sức mình ở những sân chơi mới sẽ mang lại những trải nghiệm quý giá, điều vốn rất quan trọng đối với người hoạt động nghệ thuật.

* Lần đầu tiên hoàn thành đường chạy cự ly 5km trong không khí náo nhiệt, rộn ràng từ gần 10.000 vận động viên khác, cảm xúc chị thế nào?

- Sự háo hức và lo lắng luôn “cồn cào” khiến tôi không ngủ được suốt cả đêm qua. Tuy nhiên, ngay khi đến đây từ sáng sớm, tôi như được hòa mình vào sự nhiệt huyết của các vận động viên khác. Cảm giác lo lắng không còn nữa, nhưng lòng quyết tâm cố gắng lại tràn trề.

Đúng như tôi nghĩ, bầu khí rộn ràng, phấn khởi ấy luôn được duy trì suốt chặng đường dài. Năng lượng ấy vừa đến từ những vận động viên bên cạnh, vừa đến từ lời động viên, cổ vũ nhiệt tình từ các bạn trong chương trình. Chạy hơn nửa đường tôi cũng thấm mệt và giảm tốc. Nhưng ngay khi vạch đích lờ mờ hiện lên trước mắt, tôi lập tức xốc lại tinh thần và gắng hết sức. Giây phút chân chạm vạch, tôi hạnh phúc vì đã vượt qua được giới hạn của bản thân.

Ca sĩ Thiên Phú đồng hành với Run To Live vì đánh giá cao sự đóng góp cho cộng đồng của giải chạy

* Đâu là điều khiến chị ấn tượng về giải chạy?

- Vì là lần đầu tham gia nên đối với tôi điều gì cũng đặc biệt. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là những bạn nhỏ. Ở cự ly 5km của tôi, có những bạn nhỏ tham gia chạy cùng ba mẹ rất nhiệt tình. Đó cũng là một trong những động lực lớn nhất giúp tôi hoàn thành thử thách hôm nay. Mỗi khi tôi định bỏ cuộc, nhìn thấy các bạn nhỏ vẫn miệt mài tung tăng từng bước, tôi tự nhủ: các em làm được, mình cũng phải làm được. Tinh thần tươi trẻ và hồn nhiên của các em có sức lan tỏa rất lớn, giúp cho tôi và cả những vận động viên xung quanh được tiếp thêm động lực rất nhiều.

* Giải chạy năm nay cũng là hoạt động ý nghĩa chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025); kỷ niệm 50 năm Ngày Báo Sài Gòn Giải Phóng ra số báo đầu tiên (5-5-1975 – 5-5-2025). Đối với chị, việc tham gia giải chạy phải chăng cũng ghi dấu một kỷ niệm đáng nhớ?

- Chắc chắn là kỷ niệm đáng nhớ, vì đây là lần đầu tiên tôi chạy. Hơn nữa, cự ly 5km đối với người ít khi chạy bộ như tôi là rất dài, nên tôi vui vì hoàn thành được mục tiêu mà mình đề ra. Cảm giác vượt lên chính mình trong một hoạt động có ý nghĩa cộng đồng như Run to Live sẽ luôn là kỷ niệm và là động lực để tôi phấn đấu nhiều hơn trong tương lai.

* Với những cảm xúc đặc biệt có được trong buổi chạy, chị nghĩ thế nào về ý nghĩa của hoạt động chạy bộ?

- Thực ra tôi nhận thức được việc chạy bộ có rất nhiều lợi ích. Bản thân tôi cũng như các bạn trẻ, cũng bận rộn và ít khi dành thời gian cho việc chạy. Vì thế, giải chạy hôm nay cũng là cơ hội để tôi được “đổi gió” thử sức với điều mà mình luôn yêu thích. Đúng như tôi nghĩ, việc chạy bộ giúp tôi được rèn luyện sức khỏe. Xuyên suốt đường chạy vừa rồi, có những khoảnh khắc khiến tôi hạnh phúc và sảng khoái. Vì chạy vào sáng sớm nên mỗi khi trời có gió, cảm giác mát lạnh như xua tan những mệt mỏi của đường chạy. Những lúc đó, tôi thấy mình khỏe lại ngay, có thêm nhiều năng lượng để tiếp tục hoàn thành thử thách thú vị này. Thậm chí, đôi lúc tôi tự thốt lên với lòng mình: chạy bộ cũng hay đó chứ!

Ca sĩ Thiên Phú hào hứng với chiếc huy chương chạy bộ đầu tiên

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh và ca sĩ Thiên Phú cùng hoàn thành cự ly 5km

* Với bản thân chị, sau khi hòa mình cùng gần 10.000 người tham dự giải chạy và hoàn thành cự ly của mình, chị cảm nhận giá trị văn hóa và thể thao của giải chạy được thế hiện thế nào?

- Có lẽ sự bận rộn sẽ không “buông tha” bất kỳ ai. Tôi vẫn đang tiếp tục hoàn thành những dự định của mình như: thu âm, đi diễn và nhiều công việc khác. Tuy nhiên, sau giải chạy hôm nay, tôi nghĩ việc chạy bộ cũng nên trở thành một trong những kế hoạch sắp tới. Để lan tỏa niềm vui này cho mọi người, tôi cũng mong muốn mời bạn bè mình cùng tham gia các buổi chạy như hôm nay. Đây không chỉ là cách rèn luyện sức khỏe và đóng góp vào những giá trị cộng đồng, mà còn là dịp để mọi người được hòa mình với xã hội, kết nối với nhau và cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

Niềm vui mà giải chạy để lại còn đáng giá hơn nhiều so với phần thưởng hậu hĩnh từ ban tổ chức. Hơn hết, nếu việc chạy bộ để rèn luyện sức khỏe chính mình lại góp phần vào những dự án cộng đồng ý nghĩa như cách Run to Live thực hiện, tôi không có lý do gì để chần chừ tham gia vào những mùa tiếp theo.

Thiên Phú sở hữu giọng hát đầy nội lực

Tháng 9-2024, ca sĩ Thiên Phú đoạt danh hiệu Quán quân cuộc thi Dấu ấn Việt 2024 mùa thứ nhất. Đây là cuộc thi tìm kiếm tài năng về âm nhạc truyền thống cách mạng, trữ tình - dân ca, ngợi ca quê hương đất nước. Nữ ca sĩ ghi dấu ấn trong lòng khán giả với sự thể hiện xuất sắc các ca khúc như: Đất nước trọn niềm vui, Người sống mãi trong lòng miền Nam, Khát vọng... Thiên Phú đăng quang cuộc thi “Dấu ấn Việt” 2024 cùng sự hỗ trợ của ca sĩ cố vấn Đoàn Đại Hòa Vì đam mê âm nhạc, Phú luôn hết mình và thành công ở nhiều sân chơi âm nhạc với các giải thưởng: Top 3 Sao Mai miền Nam 2015 - dòng nhạc thính phòng, Giải Ba Cuộc thi hát về thời Hoa Đỏ năm 2014 (Đài Truyền hình TPHCM), Giải Nhất Tiếng hát Truyền hình tỉnh Bình Thuận năm 2014, Giải Nhì Giọng hát hay VOH (Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM) năm 2013… Với trái tim ấm áp luôn khát khao cống hiến cho những giá trị cộng đồng tốt đẹp, trong đợt lũ vừa qua, Thiên Phú và ca sĩ Đoàn Đại Hòa đã dành toàn bộ phần tiền thưởng 100 triệu từ danh hiệu Quán quân Dấu ấn Việt để đóng góp cho bà con miền Bắc chịu ảnh hưởng của lũ, trong đó gửi 50 triệu đồng thông qua Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ca sĩ Thiên Phú - ca sĩ Đoàn Đại Hòa thông qua Báo SGGP ủng hộ 50 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão số 3

HỒNG ÂN