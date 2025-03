Nam vương Siêu quốc gia châu Á 2022 Đạt Kyo: Rèn luyện bền bỉ, hướng về những giá trị tốt đẹp

* PHÓNG VIÊN: Vừa nhận BIB tham gia Run To Live 2025 và ngày mai anh cùng nhiều nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp, những người yêu chạy bộ sẽ bắt đầu chạy. Cảm xúc của anh hiện tại thế nào?

NAM VƯƠNG ĐẠT KYO: Hiện tại Đạt rất háo hức và mong chờ. Đây là lần đầu tiên tôi đồng hành cùng Run To Live. Đến lễ khởi động, tôi cảm nhận không khí ngày cận giải thực sự đặc biệt. Việc cầm trên tay chiếc BIB không chỉ đơn thuần là một tấm vé tham gia mà còn là lời nhắc nhở về hành trình rèn luyện, tinh thần bền bỉ và ý nghĩa cộng đồng mà giải chạy mang lại. Tôi đã sẵn sàng chinh phục đường đua 10km!

* Tại sao anh nhận lời đồng hành cùng Giải chạy Run To Live 2025?

Đồng hành cùng Run To Live 2025, tôi luôn muốn góp sức vào những hoạt động có ý nghĩa cho cộng đồng, đặc biệt những chương trình khuyến khích rèn luyện sức khỏe, lan tỏa năng lượng tích cực.

Run To Live không chỉ là một giải chạy mà còn là hành trình truyền cảm hứng, kết nối những con người chung niềm đam mê thể thao, cùng hướng về những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

* Run To Live mùa 1-2024 đã đóng góp rất nhiều cho các quỹ từ thiện - xã hội lớn. Giá trị đóng góp cộng đồng của Run To Live nói riêng và của một giải chạy nói chung hiện nay có phải là điều tương đồng lớn với hành trình của anh?

Tôi rất ấn tượng với những gì Run To Live đã làm được trong mùa đầu tiên như đóng góp vào Quỹ “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”, “Phòng tin học cho em” và hỗ trợ các vận động viên khuyết tật. Việc một giải chạy có thể lan tỏa được tinh thần sẻ chia và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn chính là điều khiến tôi cảm thấy vinh dự khi được đồng hành ở mùa 2.

Suốt hành trình nhiều năm qua của mình, tôi cũng luôn hướng tới việc có thể chia sẻ nhiều hơn, đặc biệt thật hạnh phúc khi có thể góp một phần ở các dự án, chương trình ý nghĩa với trẻ em kém may mắn, vùng sâu vùng xa.

* Tham gia nhiều giải chạy và tích cực với các hoạt động hướng tới cộng đồng, với anh điều này ý nghĩa với bản thân ra sao?

Với tôi, việc tham gia các giải chạy và các hoạt động cộng đồng không chỉ đơn thuần là thử thách bản thân mà còn là cơ hội để kết nối với những người có chung chí hướng, lan tỏa tinh thần sống tích cực và cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Những khoảnh khắc ý nghĩa trên đường chạy hay khi góp phần giúp đỡ người khác luôn là động lực để tôi tiếp tục hành trình này.

* Trước giải, Đạt Kyo đã rèn luyện sức khỏe thế nào để chinh phục đường chạy?

Tôi dành khá nhiều tháng để tập luyện với sự kết hợp giữa chạy bộ, tập gym và chế độ dinh dưỡng hợp lý. Ngoài việc tăng dần cự ly chạy, tôi còn tập trung vào các bài tập tăng sức bền, cải thiện tốc độ và phục hồi sau mỗi buổi tập.

Dinh dưỡng cũng rất quan trọng. Tôi ưu tiên bổ sung đủ protein, carb và nước để cơ thể luôn trong trạng thái tốt nhất trước giải.

* Việc tập luyện thể thao mang cho anh những hứng khởi như thế nào trong cuộc sống?

Tập luyện thể thao không chỉ giúp tôi duy trì thể chất khỏe mạnh mà còn mang đến tinh thần lạc quan, sự kỷ luật và cảm giác chinh phục mỗi ngày. Khi cơ thể khỏe, tâm trí cũng trở nên minh mẫn hơn, giúp tôi làm việc hiệu quả và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.

* Đạt Kyo xuất sắc đạt danh hiệu Mister Supranational Asia 2022 khi chiến thắng vòng chung kết Mister Supranational (Nam vương Siêu quốc gia) tại Ba Lan vào năm 2022. Hành trình với các cuộc thi trong nước và quốc tế, các danh hiệu sở hữu, sứ mệnh của nam vương, lan toả những giá trị Việt, cùng những đóng góp tích cực cho cộng đồng… thời gian qua ý nghĩa và khiến anh trân trọng như thế nào?

Việc đạt danh hiệu Mister Supranational Asia 2022 là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi. Hơn cả một danh hiệu, đó là cơ hội để tôi đại diện cho hình ảnh một người Việt Nam tự tin, bản lĩnh và có thể lan tỏa những giá trị tốt đẹp ra thế giới.

Trong suốt thời gian qua, tôi luôn nỗ lực đóng góp cho cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện, truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh và nâng cao nhận thức về sức khỏe. Điều đó khiến tôi trân trọng hành trình của mình hơn bao giờ hết.

* Thời gian tới, anh có những dự định, dự án gì đặc biệt? Anh có dự định thi thêm một cuộc thi quốc tế nào nữa không?

Năm 2025, tôi đang ấp ủ một số dự án liên quan đến thể thao, dinh dưỡng và phát triển bản thân, đặc biệt là trên nền tảng “Đạt Kyo Daily”. Tôi muốn mang đến nhiều nội dung giá trị hơn về tập luyện và lối sống lành mạnh.

Còn về các cuộc thi quốc tế, tôi luôn sẵn sàng nếu có cơ hội phù hợp. Đạt cũng đang trong quá trình học diễn xuất để trau dồi thêm kinh nghiệm diễn hy vọng sẽ sớm có sản phẩm thú vị mang tới mọi người.

* Hình ảnh Đạt Kyo trở nên khá gần gũi, được nhiều khán giả, nhất là các bạn trẻ yêu thích. Đặc biệt, khi anh tham gia các gameshow truyền hình, sự kiện thời trang, thể thao… Tiêu chí của anh khi chọn các chương trình để tham gia là gì? Theo anh, gameshow truyền hình có tác động thế nào trong đời sống giải trí?

Tôi luôn ưu tiên những chương trình mang đến giá trị tích cực, có thể giúp tôi phát triển bản thân và kết nối với khán giả theo cách ý nghĩa nhất. Gameshow không chỉ đơn thuần là giải trí, mà còn là cầu nối giúp nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng, truyền cảm hứng và mang lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

* Mở đầu năm 2025, cuộc thi Miss Supranational Vietnam và Mister Supranational Vietnam đã chính thức trình làng với các đại diện khá xuất sắc. Từng là đại diện xuất sắc của Việt Nam tại Mister Supranational 2022, Đạt Kyo có thể chia sẻ thêm về những tiêu chí để đại diện Việt Nam có thể lọt vào "mắt xanh" ban tổ chức?

Ban tổ chức Mister Supranational không chỉ tìm kiếm một người có ngoại hình đẹp mà còn cần sự tự tin, phong thái chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp tốt. Và đặc biệt, có tìm một người có câu chuyện truyền cảm hứng. Một đại diện Việt Nam muốn gây ấn tượng cần thể hiện được bản sắc riêng, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể hình, phong cách và tư duy phát triển bản thân.

* Cảm ơn Đạt Kyo!

Giải chạy "Run To Live - Chạy vì cuộc sống 2025" là sự kiện thể thao quy mô lớn, có sức ảnh hưởng đối với cộng đồng những người yêu chạy bộ ngay từ đầu năm tại TPHCM do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Sở VH-TT, Ban Quản lý phát triển đô thị TPHCM, Công ty Miracle Entertainment Group tổ chức. "Run To Live" khuyến khích mọi người rèn luyện sức khỏe, cùng nhau kết nối và lan toả những giá trị nhân văn.