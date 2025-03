Giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống 2025: Khỏe để phục vụ cộng đồng

Ngày nay, chạy bộ đã trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu của nhiều người khi tham gia tập luyện thể dục thể thao. Mỗi người đến với chạy bộ vì nhiều lý do khác nhau, từ nâng cao thể chất, khám phá các giới hạn của bản thân, trải nghiệm cung đường chạy mới, cho đến giao lưu và kết nối những người có cùng đam mê. Sự ra đời của nhiều cộng đồng, CLB hay hội nhóm chạy bộ với những yếu tố trên ngày càng phát triển rộng khắp. Không dừng lại ở đó, từ xuất phát điểm là rèn luyện sức khỏe cho bản thân, chạy bộ dần dần hình thành giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Một số thành viên của P2P Community có mặt rất sớm tại khu expo trong ngày nhận BIB. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chỉ mới bước sang năm thứ 2 tổ chức, nhưng Giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống (do Báo SGGP phối hợp Sở VH-TT TPHCM, Công ty Miracle Entertainment Group và Ban Quản lý phát triển đô thị TPHCM đồng tổ chức) đã dần trở thành một trong những sự kiện được giới mộ điệu, các CLB, cộng đồng, công ty, hội nhóm chạy trên toàn quốc mong chờ nhất. Với thông điệp “chạy vì cuộc sống tốt đẹp hơn”, Run To Live vừa mang tới một sân chơi thể thao kết nối những người cùng đam mê, vừa là một sự kiện cộng đồng ý nghĩa. Theo thống kê từ ban tổ chức, hơn 50 cộng đồng chạy bộ, CLB, công ty, hội nhóm với tổng cộng 10.000 người đã lựa chọn Run To Live 2025 để tạo nên khoảng thời gian gắn kết giữa các thành viên, như: P2P Community, Super Night Run, adidas Runners Saigon, Phu My Hung Runners Club, Skechers Running Club Vietnam, Quy Nhon Morning Run, An Suong Runners, VNG, Hải Li, ELCA, VMS...

Các CLB, hội nhóm, công ty tiếp tục đồng hành với Giải chạy Run To Live 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Không giấu sự hào hứng, chị Vũ Anh (thành viên cộng đồng Super Night Run - SNR) chia sẻ: “Tôi đã rất mong chờ đến ngày thi đấu ở mùa 2 của Run To Live. Ở thời điểm có rất nhiều giải chạy được tổ chức, song Run To Live vẫn tạo ra những dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ. Những ý nghĩa mà ban tổ chức muốn truyền tải, như: vì người chạy, vì cuộc sống hay cộng đồng... có những nét tương đồng cùng SNR, do đó chúng tôi đều tích cực đăng ký tham gia”.

Được biết đến là một cộng đồng sức bền, Super Night Run (SNR) dần trở thành điểm sáng của sức khỏe bền vững, chứ không chỉ là một hoạt động thể chất "đổ mồ hôi, đốt calories”, để rồi được cùng nhau đem sức bền ấy phụng sự cộng đồng và đóng góp cho xã hội. Đặc biệt hơn cả, SNR còn là nơi kết nối runner với các hoạt động thiện nguyện cộng đồng. Việc kết hợp khéo léo và nhịp nhàng của nhóm điều phối SNR trên nền tảng thiện nguyện cộng đồng đã hình thành một thói quen đẹp đẽ của các thành viên, đóng góp gây quỹ bất cứ khi nào có thể, theo cách rất riêng của runner.

Trong suốt 3 ngày (từ 7 đến 9-3) diễn ra sự kiện, Ban Tổ chức Giải chạy Run To Live 2025 đã chủ động phối hợp với Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM tổ chức điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo tối đa điều kiện để giải chạy diễn ra thành công tốt đẹp, đồng thời hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân. Ngoài việc thông báo lộ trình thay thế và thời gian hạn chế phương tiện lưu thông, Phòng PC08 còn tổ chức lực lượng tham gia điều phối giao thông, đảm bảo an toàn xuyên suốt các cung đường thi đấu, đặc biệt là khu vực điểm xuất phát ở đường Nguyễn Thiện Thành (đoạn giao với N11 sát bờ sông); điểm về đích tại đường N12 (đoạn từ đường Tố Hữu đến đường Trần Bạch Đằng) và đường Trần Bạch Đằng (đoạn từ đường R12 đến N12), phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TPHCM.

Khi được hỏi vì sao lựa chọn Run To Live, anh Lê Văn Tài (Ban Chủ nhiệm P2P Community) chia sẻ: “Sau một mùa giải bùng nổ, Run To Live dần lan tỏa đến cộng đồng chạy bộ tại TPHCM cũng như Việt Nam. Đây chính là điểm đến tin cậy, bởi không chỉ thỏa mãn niềm đam mê chạy bộ mà còn chung tay xây dựng cộng đồng khỏe mạnh. Năm nay, P2P Community đăng ký hơn 1.600 người tranh tài ở 3 cự ly 5km, 10km và 21km và nhóm phấn đấu có thành tích đồng đội”. Chân chạy kỳ cựu này còn “mách nước” một số phương pháp hay: Nếu chạy một mình thấy buồn thì mọi người có thể rủ bạn bè hoặc tham gia các CLB, hội nhóm. Tham gia nhóm, mọi người sẽ cùng nhau tập luyện, hô vang khẩu hiệu, thúc đẩy động lực lẫn nhau để vươn lên và hoàn thành những mục tiêu đề ra. Từ việc có động lực tập luyện để gia tăng sức khỏe, rèn luyện thêm tính kỷ luật trong sinh hoạt tập thể sẽ giúp ích rất nhiều trong đời sống, hiệu quả trong công việc của mỗi cá nhân.

Một điểm gây chú ý tại giải năm nay là sự xuất hiện của những VĐV thuộc các đội tuyển trẻ, đội tuyển quốc gia ở một số bộ môn: điền kinh, bơi, pencak silat... Anh Nguyễn Ngọc Linh (Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TPHCM) chia sẻ: “Năm nay, trung tâm có đến 50 người tham dự, trong đó có các VĐV đến từ một số đội tuyển trẻ, đội tuyển quốc gia. Việc tham gia Run To Live 2025 cũng giống như một buổi tập luyện ngoại khóa cho VĐV, vừa giúp nâng cao thể lực, còn được hòa chung vào các hoạt động cộng đồng, điều này rất có ích cho việc tập luyện và thi đấu của các VĐV. Tinh thần thoải mái, thể lực nâng cao sẽ tiếp thêm động lực giúp các VĐV mang về những thành tích cao cho thể thao nước nhà”.

Công tác đảm bảo mỹ quan đô thị được Ban Tổ chức Giải chạy Run To Live 2025 đặc biệt chú trọng. Công tác vệ sinh, dọn dẹp rác thải trên đường chạy được thực hiện từ 3 đến 5 ngày trước khi sự kiện diễn ra. Khu vực Expo diễn ra các hoạt động trải nghiệm trong 3 ngày, nhận BIB và racekit, gian hàng nhà tài trợ... cũng được dọn dẹp thường xuyên. Các khu vực để rác thải được bố trí phù hợp, nhất là gần vị trí các trạm tiếp nước, đồng thời các tình nguyện viên trên đường chạy lưu động thu gom rác, đảm bảo mặt bằng khu vực sự kiện luôn được giữ sạch sẽ, góp phần nâng cao mỹ quan TPHCM.

NGUYỄN ANH