Nhạc trưởng gen Z Dustin Tiêu: “Nghĩ tới những bước chạy sẽ có ý nghĩa cho nhiều ai đó thật tuyệt vời!”

* PHÓNG VIÊN: Có mặt tại không gian Giải chạy Run To Live 2025 trong ngày khởi động giải chạy, Dustin cảm nhận không khí giải chạy đang nóng dần lên thế nào?

- NHẠC TRƯỞNG DUSTIN TIÊU: Mặc dù thời tiết rất nóng nhưng năng lượng của mọi người còn nóng hơn. Một sự choáng ngợp về năng lượng từ những tình nguyện viên, gian hàng cho đến những runner có mặt để lấy BIB trong hôm nay. Dustin từng tham gia rất nhiều giải chạy và đây là lần đầu tiên đồng hành Run To Live. Mình thực sự rất bất ngờ và hào hứng.

* Khá bận rộn với lịch trình tập luyện biểu diễn cùng dàn nhạc, Dustin vẫn nhận lời đồng hành cùng Giải chạy Run To Live 2025 là vì điều gì?

- Dustin vốn đam mê yêu thích bộ môn chạy bộ, và khi được mời tham gia cũng như biết được ý nghĩa phía sau câu chuyện giải chạy Run To Live, mình muốn đóng góp một phần nhỏ nào đó. Tham gia đồng hành vừa được thỏa mãn đam mê và nghĩ tới việc những bước chạy của mình sẽ có ý nghĩa cho nhiều ai đó thì thật là tuyệt vời.

* Sự kết nối cộng đồng của giải chạy cũng như những giá trị thiện nguyện, hỗ trợ tích cực cho trẻ em vùng sâu vùng xa, vận động viên khuyết tật, khó khăn thông qua các quỹ thiện nguyện uy tín mà giải chạy hướng tới theo Dustin có sức lan tỏa ra sao?

- Chạy bộ là một bộ môn của những con người bền bỉ, kỷ luật và có tình yêu với cộng đồng. Những giải chạy mang ý nghĩa thiện nguyện luôn là một điều gì đó rất đặc biệt - một nơi có thể lan tỏa những năng lượng tích cực. Thực sự để hơn 10.000 con người có thể cùng nhau làm những điều ý nghĩa là việc không dễ, nhưng ban tổ chức lại còn có thể mang sự ý nghĩa đó đến với những người cần thì quá tuyệt vời.

* Theo dõi thấy Dustin thường xuyên chinh phục nhiều cự ly khá dài ở các giải chạy tổ chức tại nhiều tỉnh, thành. Cự ly 21km có vẻ dễ dàng so với sức bền của bạn, đúng không? Trước giải, bạn thường xuyên rèn luyện sức khỏe thế nào để chinh phục đường chạy?

- Thật ra, Dustin đặt mục tiêu cho bản thân cho lần này khá cao nên quá trình chuẩn bị cũng không phải dễ, mà cần rất nhiều thời gian. Dustin đã dành 3-4 ngày/tuần trong khoảng 1-2 tháng để chuẩn bị một cách nghiêm túc nên nói chung cũng không dễ dàng lắm so với các cự ly dài khác.

Nhạc trưởng Dustin Tiêu từng tham gia một số giải chạy: Lâm Đồng Trail 2023, 2024 cự ly 45km; LAAN Ultra Trail cự ly 35km; Dalat Ultra Trail cự ly 55km; Cao Bằng Ultra Trail cự ly 25km; Techcombank Halff Marathon 2023; Techcombank Full Marathon 2024; HCMC Full Marathon 2024; VnExpress Marathon Huế 2025; Run To Live 2024 cự ly 21km.

* Dàn nhạc Imagine Philharmonic Orchestra (IPO) được Dustin thành lập từ năm 2019 đến nay 6 năm, đã tạo sân chơi nghệ thuật cho những bạn trẻ biểu diễn dòng nhạc cổ điển tại TPHCM. Đâu là những dấu ấn IPO tạo được trong thời gian qua?

- IPO luôn đặt mục tiêu mang trải nghiệm âm nhạc giao hưởng đến với góc nhìn khán giả. Sự tươi mới, những yếu tố bất ngờ và tính giải trí luôn là tiêu chí để IPO thực hiện những concert của mình. Để qua đó có thể lan tỏa nhiều hơn về dòng nhạc cổ điển của mình.

* Thành lập cả một dàn nhạc cổ điển đặc thù với một người trẻ như bạn là ý tưởng đầy táo bạo, tham vọng. Để vận hành, duy trì dàn nhạc như thế, bạn và đồng đội đối mặt những thử thách nào?

- Thực sự, vận hành một dàn nhạc giao hưởng không bao giờ là dễ dàng và hiện tại Dustin cũng đang đối mặt với việc vận hành, duy trì. Tuy nhiên, đã có những sự ghi nhận tinh thần cống hiến và sự yêu mến của khán giả. Và đó luôn là lý do IPO sẽ luôn duy trì hoạt động thường xuyên, năng động hơn.

* Riêng Dustin, hành trình 6 năm trở lại Việt Nam và làm việc, cống hiến cho âm nhạc cổ điển mang lại cho bạn những trải nghiệm, niềm vui gì đặc biệt? Điều gì thôi thúc khiến bạn sau thời gian học tập ở nước ngoài muốn trở về nước?

- Ở Việt Nam thì mọi thứ đang bắt đầu vào guồng phát triển, khán giả trẻ nhiều và họ luôn sẵn sàng thử nghiệm, yêu mến những cái mới trong loại hình có thể được coi là cũ này. Chính yếu tố đó đã khiến Dustin có niềm tin về một tương lai tuyệt vời cùng dàn nhạc và có thể thỏa sức sáng tạo nghệ thuật, thực hiện những điều mình muốn.

Từ đó đến nay, Dustin cùng IPO tổ chức rất nhiều buổi concert gây tiếng vang như hòa nhạc Ghibli hay OST của Final Fantasy. So với "thuở ban đầu" hiện nay các concert của dàn nhạc IPO thường xuyên “cháy vé”, để thấy được nỗ lực đáng nể của nhạc trưởng gen Z này.

Dustin Tiêu sinh năm 1997, tên đầy đủ Tiêu Nguyễn Đức Anh, thường được gọi là nhạc trưởng gen Z. Sau khi tốt nghiệp trung cấp piano chuyên nghiệp ở Nhạc viện Gracias Music Preparatory School (Hàn Quốc), Dustin dành 4 năm tu nghiệp ở Nhạc viện Mahanaim (New York, Mỹ). Sau đó, anh trở về Việt Nam và năm 2019 thành lập Dàn nhạc IPO, giữ vị trí nhạc trưởng khi mới 22 tuổi.

* Nhạc trẻ được ưa chuộng là điều hiển nhiên, trong khi đó nhạc cổ điển hàn lâm dù nhiều nỗ lực vẫn khá kén khán giả. Dustin có những định hướng thế nào để nhạc cổ điển ngày càng gần hơn với giới trẻ?

- IPO đã và đang định hình, phát triển và biến tấu những hòa nhạc chủ đề: game, nhạc phim, nhạc anime... để gần gũi và giải trí hơn. Qua đó, các nghệ sĩ trẻ chúng tôi kết nối khán giả gần hơn với âm nhạc giao hưởng, kích thích sự tò mò của họ với dòng nhạc này.

* Gần đây, Dustin khá có duyên khi có những dự án liên quan đến nhạc Trịnh. Bạn được gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đánh giá cao, dành nhiều lời khen ngợi và mong muốn tiếp tục hợp tác. Việc làm mới nhạc Trịnh theo Dustin cần chú ý những điều gì?

- Điều khó nhất có lẽ là tính nhân văn. Bởi nhạc Trịnh không chỉ dừng ở những khuôn nhạc, hòa âm hay giai điệu, mà nó là một cách thể hiện tư tưởng của một nhạc sĩ trước thời đại. Những người kế nhiệm sẽ phải rất cân nhắc để đặt những ý tưởng của mình trong công cuộc làm mới đó.

* Năm 2025, Dustin nói riêng và IPO nói chung có dự án, kế hoạch nào đặc biệt, có thể chia sẻ cùng độc giả? Bạn kỳ vọng điều gì cho tương lai của IPO, của nhạc cổ điển tại Việt Nam?

- Năm nay là một năm bước đệm quan trọng khi IPO sẽ bắt đầu hành trình truyền cảm hứng cho các khán giả để họ có thể trở thành một phần của dàn nhạc, hòa chung vào văn hóa âm nhạc giao hưởng. Qua đó tạo ra một giá trị giáo dục lâu dài cho các thế hệ tiếp theo.

* Cảm ơn Dustin!

Giải chạy "Run To Live - Chạy vì cuộc sống 2025" diễn ra vào sáng 9-3, là sự kiện thể thao quy mô lớn, có sức ảnh hưởng đối với cộng đồng những người yêu chạy bộ ngay từ đầu năm tại TPHCM do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Sở VH-TT TPHCM, Ban Quản lý phát triển đô thị TPHCM, Công ty Miracle Entertainment Group tổ chức. "Run To Live" khuyến khích mọi người rèn luyện sức khỏe, cùng nhau kết nối và lan tỏa những giá trị nhân văn.