Lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe

Dù mới bước sang năm thứ 2 tổ chức, giải chạy Run To Live đã nhận được nhiều quan tâm và ủng hộ từ cộng đồng, thể hiện ở con số hơn 10.000 người đăng ký. Trong đó, cự ly 21km nhận được số lượng đăng ký đông đảo nhất với khoảng 5.000 VĐV.

Hàng ngàn tài khoản mạng xã hội đã cập nhật những hình ảnh “check-in” các cung đường tại Metropole Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TPHCM) trong ngày 9-3 vừa qua. Đó có thể là bài viết “khoe” thông số chạy được cải thiện, về tấm huy chương “độc - lạ” của Run To Live 2025 hay sự hòa nhịp với cộng đồng trong niềm vui cùng nhau vượt thử thách.

Ở đó còn có những câu chuyện về niềm vui khi chiến thắng chính mình trên cung đường chạy bộ. Tất cả đều có điểm chung về sự rèn luyện không chỉ sức khỏe mà cả ý chí, nghị lực, sự kiên định của bản thân trong từng bước chạy để chinh phục những cột mốc mới, hay cũng chính là hình ảnh ẩn dụ của chinh phục những mục tiêu trong cuộc sống.

Trên trang cá nhân của mình, chị Hoàng Thị Thu Hà chia sẻ, trước đây chị từng có suy nghĩ chạy bộ là chuyện “xa xỉ” khi có những ngày chỉ đi bộ vài bước thôi cũng thấy tim đập mạnh, hơi thở dồn dập như vừa leo cả chục tầng lầu. Từ suy nghĩ “mình không làm được”, Thu Hà dám cho bản thân cơ hội để hòa nhịp cùng bộ môn chạy bộ, để rồi giờ đây “cảm giác chiến thắng chính mình mỗi ngày” luôn hiện hữu trong tâm trí cô.

“Bạn không cần chạy nhanh. Bạn không cần chạy xa. Bạn chỉ cần chạy, rồi mọi thứ sẽ thay đổi. Chạy bộ không chỉ giúp tôi cải thiện sức khỏe, mà còn thay đổi cả tư duy và phong cách sống, học được cách kiên trì, cách lắng nghe cơ thể, cách vượt qua những giới hạn mà trước đây mình tự đặt ra”, Thu Hà cho biết.

Đó cũng là câu chuyện chung của nhiều VĐV khi trải lòng sau những bước chạy nhiều nỗ lực tại Run To Live 2025.

Nhà vô địch cự ly 21km nữ Phạm Thị Hồng Lệ bày tỏ: “Đây là lần thứ 2 tôi tham dự Run To Live và đã cải thiện được thành tích của bản thân. Ở mùa 1 xếp hạng 2, còn năm nay tôi vô địch. Mục tiêu đề ra đã được hoàn thành, tôi rất vui vì điều đó. Tôi chẳng có bí quyết gì cao siêu cả, cứ đặt ra mục tiêu rồi quyết tâm luyện tập, từng chút một nhưng phải kiên trì...”.

Qua 2 mùa giải tổ chức, Run To Live ngày càng trở thành thân thuộc đối với cộng đồng chạy bộ. Những người làm công tác tổ chức luôn cố gắng chăm chút trong từng khâu chuẩn bị, đảm bảo cho việc vận hành được trơn tru để mang đến một Run To Live như điểm đến lý tưởng giúp mọi người xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao nâng cao thể chất, đồng thời góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh TPHCM.

Câu chuyện về tinh thần “vượt trội hơn mỗi ngày” không chỉ dừng lại ở những VĐV, mà còn là của người làm công tác tổ chức Run To Live, đang nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn.

Chân chạy kỳ cựu Phạm Ngọc Đức đã có những nhận xét sau giải chạy: “Nước nôi điện giải và trái cây đầy đủ, bàn được thiết kế rất dài, nằm giữa đường, tiện cho runner chạy 2 chiều… Cảm ơn ban tổ chức, các nhiếp ảnh gia, tình nguyện viên và đội ngũ y tế...”.

“Dù mới bước sang năm thứ 2 tổ chức, nhưng tôi đánh giá cao về sự chuyên nghiệp trong công tác vận hành của Run To Live, rất chỉn chu và kỹ lưỡng ở nhiều khâu: cung đường, an ninh, y tế, hậu cần, tình nguyện viên... Mục tiêu trong năm nay mà tôi hướng đến là bảo vệ thành tích ở giải vô địch quốc gia, cũng như cải thiện chuyên môn để hướng đến SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12. Tham dự Run To Live 2025 giúp tôi có thêm tự tin trong quá trình chuẩn bị chinh phục những mục tiêu đó”, nhà vô địch cự ly 21km nam Hoàng Nguyên Thanh nhấn mạnh.