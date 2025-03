Gần 100 golfer thi đấu giải vô địch nữ châu Á-Thái Bình Dương 2025 tại Việt Nam

Các golfer nữ Việt Nam góp mặt tại giải lần này. Ảnh: VGA

Giải vô địch golf nữ nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương 2025 tổ chức tại Quảng Nam và đánh dấu đây là lần đầu tiên Việt Nam là chủ nhà của giải. 96 golfer tới từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đăng ký góp mặt thi đấu từ ngày 6-3 tới 9-3.

Trong giải này, đội golf nữ Việt Nam đăng ký 6 gương mặt thi đấu gồm Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân, Nguyễn Vũ Hoàng Anh, Nguyễn Bảo Châu, Anna Lê, Arena Trần. Đáng chú ý, Nguyễn Bảo Châu là gương mặt nhỏ tuổi nhất giải đấu (12 tuổi). Tại giải, 2 golf thủ được đánh giá cao về chuyên môn là Rianne Malixi (Philippines) và Soomin Oh (Hàn Quốc) do đang có mặt trong top 10 golfer nữ nghiệp dư thế giới. Với đội hình Việt Nam, ban huấn luyện hy vọng các golfer thi đấu hết khả năng chuyên môn để đạt thành tích tốt nhất.

Trước khi giải diễn ra, tất cả VĐV đã được làm quen với sân đấu trong thời gian tập luyện. 6 golfer nữ của Việt Nam được thời gian tập luyện và sẵn sàng vào thi đấu.

Tổng thư ký Hiệp hội golf Việt Nam – ông Vũ Nguyên cho biết: “Đây là giải đấu tầm cỡ. Việc giải lần đầu diễn ra tại Việt Nam là cơ hội tốt để golf Việt Nam chứng tỏ khả năng đăng cai các giải đấu có giá trị. Việt Nam chắc chắn sẽ là điểm đến hấp dẫn cho các golfer trên thế giới”.

MINH CHIẾN