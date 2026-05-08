Gần 40.000 người tham gia giải thể thao điện tử Liên minh huyền thoại LCK Roadshow 2026

Chương trình LCK Roadshow 2026 sẽ diễn ra các trận đấu game Liên minh huyền thoại giữa các đội hàng đầu thế giới ngay tại Việt Nam.

Đội DRX có mặt tại Việt Nam tranh tài giải đấu năm nay.

Năm nay, Hà Nội được lựa chọn là điểm tổ chức LCK Roadshow 2026 từ ngày 8-5 tới 10-5. Các chương trình thi đấu của LCK Roadshow 2026 được thiết kế như một hành trình liền mạch từ sáng tới đêm, mang đến một hành trình trải nghiệm không thể trọn vẹn cho cộng đồng yêu thích thể thao điện tử tại Việt Nam.

Tâm điểm trong các ngày 8-5 và 10-5, khi đội tuyển thể thao điện tử DRX sẽ thi đấu trước 2 đội hàng đầu LCK hiện tại là GEN.G và Hanwha Life eSports (HLE).

Khán giả sẽ trực tiếp chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao của các tuyển thủ hàng đầu thế giới trong một “đấu trường E-Sports” giàu trải nghiệm, tái hiện không khí đặc trưng của LoL Park ngay tại Hà Nội.

Sự có mặt của DRX cũng mang theo một điểm chạm cảm xúc đặc biệt, khi người hâm mộ có cơ hội cổ vũ tuyển thủ Việt Nam Trần Bảo Minh “LazyFeel” trên sân nhà. Bất ngờ lớn của LCK Roadshow 2026 tại ngày 9-5, chương trình Theme Song Contest và đại nhạc hội “Legend of Dragons” được tổ chức song hành cùng giải đấu. Chương trình có sự tham gia của của JustaTee, Bùi Công Nam, Phương Ly, Han Sara và CONGB hứa hẹn biến toàn bộ không gian thành một “chảo lửa”, nơi E-Sports và âm nhạc cuồng nhiệt hòa làm một.

LCK Roadshow 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) với sự tham gia của gần 40.000 khán giả được kỳ vọng không chỉ là một điểm hẹn văn hóa, mà còn góp phần thiết lập những tiêu chuẩn mới về cách vận hành, truyền thông và trải nghiệm cho ngành công nghiệp thể thao điện tử tại Việt Nam.

