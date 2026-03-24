Gần 320 tỷ đồng đầu tư dự án cải tạo và nâng cấp sân vận động Thống Nhất

Các lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công dự án sân vận động Thống Nhất. Ảnh. DŨNG PHƯƠNG

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở VH-TT TPHCM...

Sân vận động Thống Nhất (phường Diên Hồng) là địa điểm lâu đời, mang nhiều ý nghĩa lịch sử và được xem là bộ mặt của thể thao TPHCM. Thế nhưng bao năm qua, sân Thống Nhất xuống cấp trầm trọng, khó lòng đảm bảo các sự kiện tầm cỡ.

Sân vận động Thống Nhất đã xuống cấp, khó lòng tổ chức nhiều sự kiện tầm cỡ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dự án cải tạo và nâng cấp sân vận động Thống Nhất là dự án trọng điểm nằm trong Đề án “Phát triển ngành Thể dục thể thao TPHCM đến năm 2035" theo Quyết định số 478/QĐ-UBND, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án là 319,887 tỷ đồng với nguồn vốn ngân sách, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Phối cảnh sân vận động Thống Nhất

Việc cải tạo sân vận động Thống Nhất nhằm đáp ứng nhu cầu thi đấu, đào tạo và huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao, đồng thời phục vụ nhu cầu tập luyện thể thao của người dân. Các hạng mục chính bao gồm: xây mới khán đài B, C1, D1 với tổng diện tích sàn xây dựng 20.327,1 m², cung cấp khoảng 9.783 ghế; cải tạo các khối khán đài A, C, D, với tổng sức chứa toàn sân sau khi hoàn thiện đạt 17.750 chỗ ngồi. Ngoài ra, chỉnh trang hạ tầng chuyên môn, mặt sân cỏ, đường chạy điền kinh đạt chuẩn quốc tế; nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thay mới toàn bộ hệ thống điện nguồn, chiếu sáng, cấp thoát nước...

Sau lễ khởi công, dự án cải tạo sân Thống Nhất dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân cho biết, sân vận động Thống Nhất là ưu tiên hàng đầu trong lần nâng cấp hàng loạt cơ sở vật chất của thể thao TPHCM. Địa điểm sẽ được cải tạo toàn diện để mang đến sức sống mới cũng như dấu ấn cho sự phát triển của TPHCM. Ngành thể thao hy vọng sau lần cải tạo này, sân Thống Nhất sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để tổ chức thành công các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc gia, quốc tế.

NGUYỄN ANH