Futsal Việt Nam trở lại Thái Lan để chinh phục giải Đông Nam Á

Sáng nay (30-3), Châu Đoàn Phát cùng đồng đội đã đáp chuyến bay sang Thái Lan, bắt đầu hành trình chinh phục Giải futsal Đông Nam Á 2026.

Phải đến ngày 6-4, đội tuyển futsal Việt Nam mới có trận ra quân bảng A gặp Myanmar. Tuy nhiên, thầy trò HLV Diego Giustozzi sang Thái Lan trước 7 ngày để tập huấn cũng như hoàn thiện công tác chuẩn bị. Bởi trong thời gian này, Đoàn Phát cùng đồng đội còn có thêm 2 trận giao hữu với 2 đội futsal hàng đầu của Thái Lan là Hong Yen Takam và Blackpearl.

Đã nhiều lần sang Thái Lan thi đấu nên các tuyển thủ futsal Việt Nam đã quá quen thuộc với xứ chùa Vàng. Song, mỗi chuyến đi, toàn đội luôn mang trong mình nguồn năng lượng tích cực cũng như quyết tâm cao. Nhất là năm nay, thầy trò HLV Diego hướng đến danh hiệu cao nhất sau khi đã thất bại ở trận chung kết 2 năm trước cũng trên đất Thái.

Đội tuyển futsal Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự Giải futsal Đông Nam Á 2026. ẢNH: NGUYỄN QUANG

Chuyến bay chở đội tuyển futsal Việt Nam cất cánh ở Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) lúc 8 giờ và hạ cánh đến Bangkok sau đó hơn 2 tiếng. Chiều cùng ngày, toàn đội bước ra sân tập luyện buổi đầu tiên trên đất khách.

Ban huấn luyện kỳ vọng các buổi tập cũng như đấu tập sắp tới sẽ giúp đội tuyển futsal Việt Nam rà soát lực lượng, kiểm nghiệm lối chơi cũng như điều chỉnh chiến thuật trước khi bước vào giải.

Về cơ bản, nòng cốt của đội tuyển futsal Việt Nam không có nhiều thay đổi so với sân chơi châu Á cách đây 2 tháng, nhưng kinh nghiệm cũng như chuyên môn đã được nâng cao. Bên cạnh đó, sự trở lại của thủ môn kỳ cựu Hồ Văn Ý sau đúng 1 năm đã gieo thêm cho toàn đội hy vọng ở mùa giải năm nay.

Bên cạnh cuộc so tài với Myanmar vào ngày 6-4, Đoàn Phát cùng đồng đội còn hai trận đấu khác tại vòng bảng gặp Timor-Leste (ngày 7-4) và chủ nhà Thái Lan (8-4).

Một số hình ảnh của đội tuyển futsal Việt Nam

Đương kim Quả bóng vàng futsal Châu Đoàn Phát
Pivot số 1 futsal Việt Nam hiện tại Nguyễn Thịnh Phát
HLV Diego Giustozzi rạng ngời trước ống kính
Uỷ viên Ban Chấp hành VFF Trần Anh Minh sát cánh cùng đội tuyển futsal Việt Nam
Người hâm mộ chụp ảnh cùng Hồ Văn Ý
Đội tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng cho sân chơi khu vực
HỮU THÀNH

Hong Yen Takam Đội tuyển futsal Việt Nam Diego Giustozzi Futsal Việt Nam Myanmar Châu Đoàn Phát Hồ Văn Ý

Tin cùng chuyên mục

