Futsal Việt Nam tranh huy chương vàng SEA Games với Thái Lan, Indonesia

Nội dung futsal nam tại SEA Games 33 có 5 đội tham dự, và chủ nhà Thái Lan cùng Indonesia sẽ là hai đối thủ chính của đội tuyển futsal Việt Nam.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ cạnh tranh huy chương vàng SEA Games 33 với Thái Lan và Việt Nam. ẢNH: ANH TRẦN

Chiều 19-10, Ban tổ chức SEA Games 33 do Thái Lan đăng cai đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu môn futsal tại SEA Games 33.

Với nội dung thi đấu futsal nam, ban đầu có 6 đội tham dự và dự kiến được chia làm 2 bảng. Nhưng vì có 1 đội rút lui vào giờ chót, nên kỳ đại hội năm nay chỉ còn 5 đội tranh tài gồm Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Myanmar và Malaysia.

Theo đó, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tại Nhà thi đấu Nonthaburi để tính điểm xếp hạng chung cuộc. Đội có số điểm cao nhất đoạt huy chương vàng, các đội xếp sau lần lượt nhận huy chương bạc và huy chương đồng.

Thể thức thi đấu tại futsal nam SEA Games 33 không có gì thay đổi so với kỳ SEA Games gần nhất vào năm 2022 tổ chức tại Việt Nam. Khi đó, Thái Lan đoạt huy chương vàng, Indonesia và Việt Nam lần lượt nhận huy chương bạc và đồng.

Trở lại với ngày hội thể thao khu vực, Thái Lan cùng Indonesia tiếp tục là hai đối thủ chính của đội tuyển futsal Việt Nam trong mục tiêu giành tấm huy chương vàng. Thầy trò HLV Diego Giustozzi sau khi hoàn thành mục tiêu đoạt vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026 đã tạm “xả trại”. Dự kiến vào cuối tháng 10, Phạm Đức Hòa cùng đồng đội sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho hai giải đấu liên tiếp là SEA Games 33 tổ chức đầu tháng 12 và vòng chung kết Giải futsal châu Á vào tháng 1-2026.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 33. ẢNH: ANH TRẦN

Trong khi đó, nội dung thi đấu futsal nữ tại SEA Games 33 có 6 đội, được chia làm 2 bảng. Cụ thể, chủ nhà Thái Lan, Malaysia và Philippines nằm ở bảng A, trong khi Việt Nam, Myanmar và Indonesia vào bảng còn lại. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, từ đó chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào thi đấu vòng bán kết, trận tranh hạng ba và chung kết.

Futsal nữ SEA Games 33 diễn ra từ ngày 12 đến 18-12 tại Nhà thi đấu của Đại học Bangkok Thonburi. Khả năng cao đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Đình Hoàng, người đã đưa đội giành chức vô địch Giải futsal Đông Nam Á 2024. Mục tiêu của đội tuyển futsal nữ Việt Nam ở kỳ đại hội lần này là đổi màu huy chương bạc thành huy chương vàng. Thái Lan vẫn là đối thủ chính của thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng.

Danh sách tập trung của đội tuyển futsal nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33 sẽ được công bố trong thời gian tới.

HỮU THÀNH