Futsal Việt Nam khởi đầu giải Đông Nam Á bằng chiến thắng đậm

Châu Đoàn Phát cùng các tuyển thủ futsal Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Myanmar trong trận ra quân bảng A thuộc Giải futsal Đông Nam Á 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam khởi đầu Giải futsal Đông Nam Á 2026 bằng chiến thắng đậm 4-0.

Vòng bảng Giải futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra với mật độ thi đấu 1 ngày/trận, vì vậy các học trò của HLV Diego Giustozzi không chỉ hướng đến kết quả tốt nhất mà còn phải đảm bảo vấn đề thể lực cho chặng đường dài phía trước.

Trong trận ra quân gặp Myanmar, HLV Diego Giustozzi tung ra đội hình xuất phát được xem là mạnh nhất của đội tuyển futsal Việt Nam hiện tại. Myanmar đang trong giai đoạn chuyển giao nên trình độ chuyên môn bị đánh giá thấp hơn so với các chiến binh áo đỏ.

Đoàn Phát cùng đồng đội tạo ra thế trận lấn lướt trong hiệp 1, nhưng phải đợi đến phút 12 mới có bàn thắng mở tỉ số. Từ đường chuyền của Trần Thái Huy, Nhan Gia Hưng khống chế rồi dứt điểm kỹ thuật làm tung mành lưới Myanmar. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp đấu mà các tuyển thủ Việt Nam đã phung phí không ít cơ hội tạo ra.

Trong giờ nghỉ, HLV Diego Giustozzi đã có những điều chỉnh để các học trò dứt điểm chính xác hơn. Và ở hiệp đấu còn lại, toàn đội đã tận dụng cơ hội tốt hơn.

Nguyễn Mạnh Dũng cùng đồng đội khởi đầu thuận lợi ở sân chơi khu vực.

Khi hiệp 2 mới trôi qua 10 giây, đội tuyển futsal Việt Nam đã nhanh chóng nhân đôi cách biệt với pha lập công của Nguyễn Đa Hải. Đến phút 22, Vũ Ngọc Ánh tung cú sút xa buộc thủ môn Nyi Nyi Thant phải cản phá, nhưng Đa Hải kịp thời lao vào đá bồi, nâng tỉ số lên 3-0, đồng thời hoàn tất cú đúp trong trận.

Đến phút 28, tân binh Thạc Hiếu có pha đi bóng solo từ giữa sân, vượt qua hàng loạt cầu thủ Myanmar cùng thủ môn Nyi Nyi Thant trước khi ghi bàn ấn định tỉ số 4-0. Về cuối trận, đôi bên cũng có thêm những cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Kết quả 4-0 được đội tuyển futsal Việt Nam bảo toàn đến khi trận đấu khép lại.

17 giờ chiều mai (7-4), đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chạm trán Timor Leste. Nếu giành chiến thắng, gần như chắc chắn toàn đội sẽ sớm đoạt vé vào bán kết.

