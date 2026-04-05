HLV Giustozzi: Futsal Việt Nam đang đi đúng hướng đến World Cup

Theo HLV Diego Giustozzi, các tuyển thủ futsal Việt Nam trong 1-2 năm qua đã cải thiện về tâm lý, thay đổi cách vận hành lối chơi và đang đi đúng hướng trong kế hoạch tranh suất dự Futsal World Cup.

HLV Diego Giustozzi tự tin vào năng lực của các tuyển thủ futsal Việt Nam.

“Đây là lần đầu tôi đến châu Á làm việc. Thời gian đầu khá khó khăn, nhưng đến hiện tại tôi đã hiểu các cầu thủ của mình nhiều hơn sau một thời gian làm việc cùng họ. Trong 1-2 năm qua, chúng tôi đã cải thiện về tâm lý, thay đổi cách vận hành lối chơi và đang đi đúng hướng trong kế hoạch tranh suất dự Futsal World Cup thông qua vòng chung kết futsal châu Á 2028”, HLV Diego Giustozzi chia sẻ ở buổi họp báo vào trưa 5-4, một ngày trước trận ra quân Giải futsal Đông Nam Á 2026.

Dự Giải futsal Đông Nam Á 2026 là một trong những kế hoạch quan trọng của HLV Diego Giustozzi nhằm giúp các tuyển thủ trẻ futsal Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thực chiến.

“Đội bóng của tôi còn trẻ, cần nhiều trận đấu hơn để trưởng thành. Tôi hài lòng với sự tiến bộ của các cầu thủ cũng như sự hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Tôi biết mức độ cạnh tranh ngày càng cao khi có tới 10-12 đội tuyển tại châu Á đủ khả năng cạnh tranh vé dự Futsal World Cup 2028, và bản thân tôi đang tập trung 100% cho mục tiêu giành suất dự đấu trường châu lục. Vì vậy, chúng tôi cần tận dụng tối đa các giải đấu chính thức như Đông Nam Á sắp tới để toàn đội có thêm trải nghiệm. Tôi rất hạnh phúc khi làm việc và chứng kiến họ tiến bộ từng ngày”, nhà cầm quân người Argentina nhấn mạnh.

Tại Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng A và có lịch thi đấu lần lượt gặp Myanmar (17g30 ngày 6-4), Timor-Leste (17g30 ngày 7-4) và chủ nhà Thái Lan (20g ngày 8-4). Thầy trò HLV Diego Giustozzi trở lại sân chơi khu vực với tư cách á quân mùa giải 2024.

Đây cũng là giải đấu chính thức thứ 2 của đội tuyển futsal Việt Nam trong năm 2026, sau khi đã lọt vào vòng tứ kết futsal châu Á hồi đầu năm.

Để chuẩn bị cho đấu trường Đông Nam Á, Châu Đoàn Phát cùng đồng đội đã hội quân từ ngày 16-3 tại TPHCM trước khi lên đường sang Thái Lan tập huấn vào ngày 30-3. Trong giai đoạn tập huấn, toàn đội đã có hai trận đấu tập với các CLB futsal hàng đầu của Thái Lan là Hong Yen Takam (thua 2-3) và Blackpearl (hòa 2-2), qua đó giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi. Chiều nay (5-4), đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có buổi tập chính thức tại Nhà thi đấu Nonthaburi, địa điểm quen thuộc khi từng thi đấu tại SEA Games 33.

