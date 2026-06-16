FIFA “tuýt còi” áo đấu của Ai Cập và Haiti

World Cup 2026 mới khởi tranh chưa lâu, nhưng FIFA đã kịp… “tuýt còi” hai đội tuyển vì những chi tiết… rất nhỏ trên áo đấu. Ai Cập và Haiti, mỗi đội một câu chuyện, nhưng điểm chung là bị buộc phải thay đổi trang phục trước khi ra sân.

Ai Cập: Bảy ngôi sao vàng phải biến mất

Chuyện bắt đầu với Ai Cập, đội bóng đến từ Bắc Phi với bảy chức vô địch CAN (Cúp bóng đá châu Phi) – thành tích nhiều nhất lục địa đen. Để tôn vinh điều đó, họ gắn bảy ngôi sao phía trên huy hiệu. Một chi tiết đẹp, đầy tự hào. Nhưng FIFA lắc đầu.

Luật của FIFA rất rõ: chỉ những ngôi sao tượng trưng cho chức vô địch World Cup mới được phép xuất hiện trên áo đấu tại giải đấu này. Ai Cập chưa từng vô địch World Cup, vậy nên… phải cất. Liên đoàn bóng đá Ai Cập thông báo: “FIFA cho biết các ngôi sao đại diện cho chức vô địch châu lục không được phép xuất hiện trên áo đấu World Cup”.

Chưa dừng lại ở đó, FIFA còn yêu cầu đổi màu số áo từ vàng sang trắng. Lý do: để tăng độ tương phản, dễ nhìn hơn cho truyền hình và trọng tài. Ít nhất thì vấn đề này Ai Cập đã lường trước và có sự chuẩn bị. Trận ra quân gặp Bỉ vào thứ Hai, họ sẽ ra sân với diện mạo chỉnh tề.

Haiti: Dòng chữ lịch sử bị coi là… quá chính trị

Câu chuyện của Haiti có phần “nhạy cảm” hơn. Họ cũng bị FIFA “tuýt còi” vì một chi tiết nhỏ: một lá cờ được in trên hông phải áo đấu, tái hiện khoảnh khắc năm 1803 khi nhà cách mạng Jean-Jacques Dessalines xé bỏ dải băng trắng trên lá cờ Pháp để tạo ra lá cờ cho Haiti – quốc gia được tuyên bố là “nước cộng hòa da đen tự do đầu tiên trên thế giới”.

FIFA cho rằng hình ảnh này mang tính chính trị và yêu cầu nhà sản xuất Saeta loại bỏ. Phía công ty giải thích: “Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra chiếc áo tôn vinh niềm tự hào, sự kiên cường và tinh thần của người dân Haiti. Đây không phải là một tuyên bố chính trị”. Dù vậy, lệnh cấm vẫn có hiệu lực.

Trớ trêu thay, dù có bị cấm, những chiếc áo đấu phiên bản gốc vẫn đã bán hết sạch trên trang web chính thức của Saeta. Người hậm mộ Haiti muốn sưu tầm một kỷ vật lịch sử, nhưng cầu thủ của họ thì không được phép mặc nó trên sân.

FIFA có lý của họ: đảm bảo sự trung lập, tránh những tranh cãi không đáng có. Nhưng với người hâm mộ, việc cấm một biểu tượng tự hào (bảy ngôi sao) hay một dấu ấn lịch sử (lá cờ Haiti) có phần hơi… khó hiểu. Trong khi đó, những vấn đề chính trị thực sự lớn hơn vẫn đang diễn ra bên ngoài sân cỏ, FIFA lại… không thể can thiệp. Và câu chuyện những chiếc áo đấu bị cấm vì… “quá chính trị” lại trở thành một mẩu chuyện bên lề vui vui, nhưng cũng đầy tiếc nuối cho những ai yêu lịch sử và văn hóa bóng đá.

LONG KHANG