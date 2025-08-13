Dương Thị Vân sớm chia tay giải đấu khu vực

Bóng đá trong nước

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại vòng đấu bảng giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 với thành tích ấn tượng khi toàn thắng cả 3 trận, dẫn đầu bảng A với hiệu số bàn thắng bại là 14/0.

Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng lớn sau trận thắng Thái Lan.
Nét đáng chú ý là từ thành công của đội tuyển ở hai trận đấu trước, cuộc so tài với Thái Lan đã thu hút đông đảo khán giả đến sân cổ vũ thầy trò HLV Mai Đức Chung, ước tính có hơn 2 vạn khán giả phủ kín các khán đài sân Lạch Tray. Hình ảnh đó hy vọng sẽ lan tỏa đến trận đấu từ bóng bán kết.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự hài lòng khi đội tuyển nữ Việt Nam giành ngôi đầu bảng A. Ông gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và đông đảo CĐV đã cổ vũ nồng nhiệt.

HLV Mai Đức Chung cho biết ông đã bố trí chiến thuật hợp lý khi kéo Huỳnh Như xuống đá thấp, nhường vị trí tiền đạo cắm cho Bích Thùy – người có tốc độ và sức mạnh – nhằm tăng hiệu quả tấn công. Chiến thuật đó đã gây bất ngờ cho Thái Lan ở hiệp đấu đầu tiên.

Thu Thảo, tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Đáng chú ý là lực lượng của đội chịu tổn thất sau vòng bảng khi Dương Thị Vân chấn thương dây chằng đầu gối và sẽ phải nghỉ từ 2–3 tuần; Thanh Nhã và Vạn Sự cũng gặp vấn đề thể lực. Dù vậy, Hải Linh đã chơi tròn vai khi được trao cơ hội thay thế.

Sau trận thắng Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng 1 tỷ đồng, gồm 500 triệu đồng từ VFF và 500 triệu đồng từ thành phố Hải Phòng.

