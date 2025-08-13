Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, Việt Nam - Thái Lan 1-0: Khẳng định sức mạnh

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển nữ Thái Lan vào tối 12-8 ở lượt trận cuối trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), vòng loại bảng A giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. Trận thắng này đã giúp các cô gái Việt Nam giành ngôi đầu bảng đầy thuyết phục với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng.

Hai đội đều tung ra sân lực lượng mạnh nhất và cùng xem đây như là cơ hội để “thử cơ” nhau khi đôi bên cùng sớm giành quyền vào bán kết. Các cầu thủ nữ Thái Lan chủ động đá thấp đội hình, tập trung tranh chấp ở khu trung tuyến khi họ thừa hiểu đây là khu vực rất mạnh của đội chủ nhà với dàn cầu thủ nhiều kinh nghiệm trận mạc. Chính điều đó đã phần nào giúp đội chủ nhà tiếp cận trận đấu rất thuận lợi.

Niềm vui của Thu Thảo (số 17) sau khi ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong trận đấu với tuyển Thái Lan. Ảnh: MINH HOÀNG

HLV Mai Đức Chung vẫn bố trí Huỳnh Như đá tiền đạo, tương tự những trận đấu trước, tuyển thủ này hoạt động rộng, thường dạt ra hai biên để tạo khoảng trống cho tuyến hai băng lên uy hiếp cầu môn đối phương. Bích Thùy bó vào trong đá cao như 1 hộ công, tốc độ và sự nhanh nhẹn của cô đã nhiều phen khuấy động hàng phòng ngự Thái Lan. Như lường trước lối đá của đội chủ nhà, hàng phòng ngự Thái Lan đã tổ chức bọc lót cho nhau nhịp nhàng, cùng thể hình tốt của cặp hậu vệ nên thường thắng Bích Thùy ở những bước cuối cùng.

Đến phút 36, Việt Nam đã ghi bàn vượt lên dẫn trước. Xuất phát từ nỗ lực của Huỳnh Như ở biên phải, sau khi vượt qua hậu vệ Thái Lan, đã thực hiện đường chuyền như đặt vào trong cho Thu Thảo đệm bóng cận thành làm tung lưới đối phương. Đội chủ nhà tiếp tục giữ thế trận lấn lướt, trong khi Thái Lan vẫn vận dụng lối đá phòng ngự chặt chẽ để đối phó các đợt tấn công đa dạng của Việt Nam.

Từ giữa hiệp 2, lần lượt các tuyển thủ Vạn Sự, Thanh Nhã, Hải Yến vào thay Hải Linh, Bích Thùy và Huỳnh Như. Lực lượng đồng đều và đang đạt phong độ tốt nên các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị tiếp tục giúp đội chủ nhà giữ thế trận lấn lướt. Hải Yến còn bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt ở phút 78 khi cú móc bóng của cô bóng bay vọt xà ngang đáng tiếc. Bên ngoài sân, HLV Mai Đức Chung liên tục chỉ đạo các học trò thi đấu tập trung và kiểm soát trận đấu, bởi 1 tỷ số hòa sẽ khiến Việt Nam rơi xuống nhì bảng.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, vừa đủ để giúp đội chủ nhà giành ngôi đầu bảng A. Đối thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở vòng bán kết sẽ được xác định sau ngày 13-8 ở lượt trận cuối của bảng B, nơi mà hiện tại, cả ba đội Myanmar, Philippines và U23 Australia đều còn hy vọng vào bán kết.

QUỐC CƯỜNG