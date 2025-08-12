Việt Nam – Thái Lan 1-0: Khi đẳng cấp lên tiếng

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại vòng bảng với chiến thắng 1-0 trước Thái Lan vào tối 12-8. Trận thắng đã thể hiện đẳng cấp, sự lấn lướt của đội chủ nhà trước sức trẻ của Thái Lan và đưa Huỳnh Như cùng các đồng đội giành ngôi đầu bảng đầy thuyết phục.

Các cầu thủ Thái Lan chỉ giữ được thế cân bằng trong khoảng 10 phút đầu trận, sau đó chịu sức ép lớn từ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG

HLV Mai Đức Chung không có nhiều xáo trộn ở đội hình xuất phát ngoại trừ sự thay đổi mang tính bắt buộc là Hải Linh thay Dương Thị Vân bởi chấn thương. Ở bên kia sân, Thái Lan vẫn giữ đội hình xuất phát khá mạnh, nhưng điểm đáng chú ý là họ tiếp cận trận đấu với lối chơi chặt chẽ. Thái Lan đá thấp đội hình tổ chức phòng ngự phản công khi họ lường trước sức mạnh ở thời điểm hiện tại của đội chủ nhà, cũng như Thái Lan không muốn mất nhiều sức cho vòng bán kết.

Tương tự như những trận đấu trước, HLV Mai Đức Chung chỉ sử dụng 1 tiền đạo, lần này tiếp tục là Huỳnh Như. Trận này Huỳnh Như vẫn hoạt động rộng, thường dạt ra hai biên để tạo khoảng trống cho tuyến hai băng lên uy hiếp cầu môn đối phương. Những trận đấu trước, tiền vệ đá nhô cao như một hộ công thường là Vạn Sự thì sang trận này, Bích Thùy đảm nhận vai trò đó. Cô thường dâng lên cao ở vòng 16m50 của Thái Lan và luôn là mối đe dọa thường trực cho hàng phòng ngự đội khách.

Niềm vui của Thu Thảo sau bàn mở tỷ số.

Ở thời điểm đầu trận, lối chơi pressing và sự cơ động của hàng công đội chủ nhà đã gây nhiều khó khăn cho các hậu vệ Thái Lan. Nhất là những đường tỉa bóng tinh tế qua cặp hậu vệ đối phương để Bích Thùy tăng tốc tiếp cận gần vòng 5m50 của đối phương. Trong khoảng 20 phút đầu trận, Bích Thùy có nhiều cơ hội tốt để dứt điểm trong vòng 16m50 nhưng sự vội vàng hoặc sự đeo bám tốt của các hậu vệ Thái Lan đã hạn chế khả năng dứt điểm của cô.

Đến phút 36, Việt Nam đã ghi bàn vượt lên dẫn trước. Xuất phát từ nỗ lực của Huỳnh Như ở biên phải, sau khi qua người hậu vệ Thái Lan đã thực hiện đường chuyền như đặt vào trong cho Thu Thảo đệm bóng cận thành tung lưới Thái Lan. Đội chủ nhà tiếp tục giữ thế trận lấn lướt, trong khi Thái Lan vẫn vận dụng lối đá phòng ngự chặt chẽ để đối phó các đợt tấn công đa dạng của Việt Nam.

Dù chưa có bàn thắng nào, nhưng Huỳnh Như vẫn là "ngòi nổ' lợi hại của đội tuyển Việt Nam

Từ giữa hiệp hai, lần lượt Vạn Sự, Thanh Nhã, Hải Yến vào thay Hải Linh, Bích Thùy và Huỳnh Như. Lực lượng đồng đều và đang đạt phong độ tốt nên các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị tiếp tục giúp đội chủ nhà giữ thế trận lấn lướt. Hải Yến còn bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt ở phút 78 khi cú móc bóng của cô bóng bay vọt xà ngang đáng tiếc.

Nhằm giữ sự tập trung cho các học trò, tránh vào trạng thái chủ quan trong lối chơi, HLV Mai Đức Chung liên tục chỉ đạo các học trò thi đấu tập trung gia tăng sức ép. Bởi 1 tỷ số hòa sẽ khiến Việt Nam rơi xuống nhì bảng A cũng như giảm sự hưng phấn cho vòng bán kết.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam, vừa đủ để giúp đội chủ nhà giành ngôi đầu bảng A. Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bán kết sẽ được xác định sau ngày 13-8 từ lượt cuối của bảng B mà hiện tại, ba đội Myanmar, Philippines và U23 Australia đều còn hy vọng vào bán kết.

CAO TƯỜNG