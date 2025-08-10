Bóng đá trong nước

Dương Thị Vân để ngỏ khả năng ra sân trận gặp Thái Lan

SGGPO

Chấn thương sau pha va chạm trong trận gặp đội Indonesia ở lượt trận thứ hai giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 đã buộc Dương Thị Vân rời sân từ phút 20 và để ngõ khả năng ra sân ở trận mang tính chất tranh ngôi đầu bảng với Thái Lan vào ngày 12-8.

Tiền vệ trụ cột Dương Thị Vân gặp chấn thương nghiêm trọng khi đối đầu với Indonesia.
HLV Mai Đức Chung cho biết: “Vân bị đau ở đầu gối sau một pha va chạm. Chúng tôi cần có thời gian chăm sóc và theo dõi. Thời điểm hiện tại, tôi chưa thể nói trước về mức độ chấn thương của Dương Thị Vân. Hy vọng Vân sẽ nhanh chóng bình phục chấn thương để theo tập cùng toàn đội”.

Phút thứ 20, một pha va chạm mạnh trong tình huống tranh chấp khiến Dương Thị Vân không thể tiếp tục thi đấu. HLV Mai Đức Chung buộc phải thay đổi nhân sự, đưa Hải Linh vào sân. Dương Thị Vân sau đó được các bác sỹ đưa đến bệnh viện kiểm tra.

z6890788620074_279b24821c5c99f304a9f36ab7c2b2e2.jpg
Đội tuyển nữ Việt Nam cần phải thắng Thái Lan ở lượt cuối để tranh ngôi đầu bảng

Với hiệu số 13/0 sau 2 trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam cần phải thắng Thái Lan ở trận cuối để hướng đến ngôi đầu bảng A. HLV Mai Đức Chung nói: “Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là phải thắng Thái Lan để giành ngôi nhất bảng. Với tôi, cơ hội chia đều cho hai đội. Đội nào may mắn và tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ giành ngôi nhất bảng”.

“Thực sự tôi vẫn chưa hài lòng về phần thể hiện của đội. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, trận này chúng tôi có thể ghi đến 10 bàn thắng. Vì chuẩn bị lực lượng cho trận sau nên tôi có một số thay đổi ở đội hình xuất phát nhưng một số cầu thủ chơi chưa được như mong muốn. Hiệp hai thì sự thể hiện của các cầu thủ có tốt hơn”.

CAO TƯỜNG

