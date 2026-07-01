Đội tuyển Việt Nam sẽ dành trọng tâm rèn chiến thuật tại Hàn Quốc

Sáng ngày 1-7, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập cuối cùng tại quê nhà trước khi chính thức lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2-7 đến 14-7. Trước ngày lên đường, HLV trưởng Kim Sang-sik đã có những chia sẻ thẳng thắn với truyền thông về quá trình chuẩn bị cũng như mục tiêu cốt lõi của toàn đội trong chuyến đi sắp tới.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Chuyển giao giai đoạn: Từ rèn thể lực đến mài giũa chiến thuật

Sau hơn một tuần hội quân, HLV Kim Sang-sik tỏ ra hài lòng khi đội tuyển đã hoàn thành trọn vẹn mục tiêu nâng cao nền tảng thể lực cho các cầu thủ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định, chuyến tập huấn tại xứ sở kim chi sẽ là giai đoạn then chốt để Ban huấn luyện rà soát lực lượng, hoàn thiện các phương án chiến thuật và sàng lọc ra đội hình tối ưu nhất hướng tới chiến dịch ASEAN Cup 2026.

“Từ khi hội quân đến nay, chúng tôi chủ yếu tập trung nâng cao thể lực cho các cầu thủ. Khi sang Hàn Quốc, toàn đội sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các bài tập chiến thuật để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu lớn sắp tới”, ông Kim Sang-sik cho biết.

Biến động nhân sự và kỳ vọng vào các tân binh nhập tịch

Bên cạnh những mảng miếng chiến thuật, tình hình nhân sự của đội tuyển cũng nhận được sự quan tâm lớn. Đáng tiếc nhất là trường hợp của cầu thủ trẻ Đăng Khoa khi anh phải nói lời chia tay đội tuyển vào phút chót do chấn thương. HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự tiếc nuối: “Đăng Khoa còn rất trẻ và đã thể hiện được những phẩm chất tốt trong các buổi tập. Thật đáng tiếc khi cậu ấy không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trong đợt tập trung này”.

Bộ ba cầu thủ nhập tịch có mặt ở đợt này gồm Patrick Lê Giang, Tài Lộc và Xuân Son

Ở chiều ngược lại, chiến lược gia người Hàn Quốc dành nhiều lời ngợi khen cho hai tân binh vừa nhập tịch là Nguyễn Tài Lộc và thủ thành Patrik Lê Giang. Ông đánh giá đây là những sự bổ sung vô cùng chất lượng, mang đến nhiều giải pháp nhân sự đột phá cho đội hình.

“Sự có mặt của Tài Lộc và Patrik Lê Giang giúp đội tuyển Việt Nam gia tăng sức mạnh đáng kể so với các đợt tập trung trước. Điều quan trọng nhất hiện tại là chúng tôi phải xây dựng được một tập thể gắn kết, tạo ra nhiều tổ hợp cầu thủ linh hoạt để sẵn sàng đối đầu với từng đối thủ và từng kịch bản trận đấu cụ thể”, thuyền trưởng tuyển Việt Nam nhấn mạnh.

Ươm mầm tương lai cho bóng đá Việt Nam

Bên cạnh mục tiêu ngắn hạn tại ASEAN Cup, HLV Kim Sang-sik cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác trẻ hóa đội hình. Ông đánh giá cao sự tiến bộ vượt bậc của những gương mặt trẻ như Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Ngọc Mỹ hay Đinh Quang Kiệt trong thời gian qua.

Thủ môn trẻ Trung Kiên

Theo nhà cầm quân sinh năm 1976, việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ không chỉ kích thích sự cạnh tranh tích cực trong nội bộ đội tuyển mà còn là bước chuẩn bị căn cơ cho lực lượng kế cận của bóng đá Việt Nam.

“Tôi đã trực tiếp theo dõi nhiều trận đấu tại V-League để sàng lọc và đánh giá các cầu thủ trẻ. Họ đều cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn. Chúng tôi muốn tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, nơi mọi cầu thủ đều phải nỗ lực, đồng thời tiếp tục tìm kiếm thêm những nhân tố mới cho tương lai”, ông Kim bộc bạch.

Theo kế hoạch, sau khi khép lại chuyến tập huấn kéo dài gần hai tuần tại Hàn Quốc với 3 trận giao hữu, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về Hà Nội để hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng. Toàn đội sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế mang tính tổng duyệt với đội tuyển Myanmar vào ngày 18-7 trên sân vận động Thái Nguyên.

QUỐC CƯỜNG