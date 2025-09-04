Đội tuyển Việt Nam bị dàn ngoại binh của Nam Định khuất phục

Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu trận giao hữu đầu tiên trong đợt tập trung vào tháng 9 qua cuộc so tài với CLB Nam Định vào chiều 4-9. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về các nhà đương kim vô địch V-League.

Nam Định có chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam vào chiều 4-9.

Ở đợt tập trung lần này đội tuyển Việt Nam không tập hợp được lực lượng tốt nhất do bị chấn thương hoặc cùng HLV Kim Sang-sik làm nhiệm vụ ở đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2026.

Trong khi đó Nam Định cũng đang lắp ráp đội hình, nhất là ngoại binh để chuẩn bị cho đấu trường Đông Nam Á và châu Á. HLV Vũ Hồng Việt đã tung hết số lượng ngoại binh đang có vào đội hình xuất phát với 11 Tây. Điều đó cũng giúp ích cho đội tuyển Việt Nam khi so tài với đội hình toàn ngoại binh chất lượng của Nam Định.

Đây cũng là màn biểu dương sức mạnh của dàn ngoại binh Nam Định để chuẩn bị cho giải đấu khu vực.

Kết thúc hiệp 1, Nam Định dẫn 1-0 với pha lập công của Romulo sau tình huống phối hợp cùng Percy Tau.

Sang đầu hiệp 2, đội tuyển Việt Nam thay toàn bộ 11 cầu thủ để tiếp tục kiểm tra phong độ. Nam Định cũng có nhiều điều chỉnh, nhưng bộ khung ngoại binh với 7-8 cầu thủ vẫn là trục chính để làm quen cho giải Đông Nam Á. Đáng chú ý là sự trở lại của Văn Vũ sau thời gian điều trị chấn thương.

Lần lượt Mahmoud, rồi sau đó là cú đúp của Kelky đã ấn định chiến thắng 4-0 cho Nam Định. Vào ngày 7-9, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận tiếp theo, gặp CLB CAHN.

QUỐC CƯỜNG