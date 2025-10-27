Đội tuyển nữ Việt Nam xác định được ‘quân xanh’ trước khi sang Nhật Bản

Sau hơn 1 tuần tập luyện đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam cũng bắt đầu lên lịch thi đấu tập huấn. HLV Mai Đức Chung cho biết dự kiến đội sẽ có 4 trận đấu tại Hà Nội trước khi lên đường sang Nhật Bản vào giữa tháng 11. Hai trận đầu tiên, “quân xanh” đã được xác định là CLB nữ TPHCM.

Đội tuyển nữ Việt Nam trên sân tập ngày 27-10.

Trong chia sẻ vào chiều 27-10, HLV Mai Đức Chung cho biết, dự kiến đội tuyển nữ quốc gia sẽ có hai trận đấu giao hữu với CLB nữ TPHCM (đang tập huấn tại Trung tâm để chuẩn bị cho giải CLB nữ châu Á 2025-2026) vào các ngày 1-11 và 4-11. Thời tiết Hà Nội những ngày cuối tháng 10 khá thuận lợi cho tập luyện khi nền nhiệt độ trung bình khoảng 20°C, giúp các cầu thủ duy trì thể trạng tốt và tinh thần hứng khởi trong từng buổi tập.

Hậu vệ kỳ cựu Trần Thị Thu cho biết: “Khối lượng tập luyện cao hơn đợt trước do vậy thể lực và kỹ thuật của toàn đội có những thay đổi tích cực. Hằng ngày chúng tôi đều có bài tập mới rất hứng thú. HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh đội nằm ở bảng đấu khó nên toàn đội phải chuẩn bị thật kỹ cho SEA Games sắp tới. Các cầu thủ trẻ thích nghi tốt, cơ hội chia đều cho tất cả mọi người. Ai cố gắng hết khả năng đều có thể được chọn đi thi đấu”.

Đội dự kiến có 4 trận giao hữu tại Hà Nội trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn

Trong khi đó, tiền vệ trẻ Ngọc Minh Chuyên chia sẻ: “Em năm nay 21 tuổi, vẫn cần học hỏi thêm từ các chị đi trước. Ở đội tuyển, chúng em được rèn thể lực và kỹ chiến thuật rất kỹ. HLV Mai Đức Chung luôn nhấn mạnh cầu thủ Đông Nam Á cần chú trọng thể lực, tập luyện chỉn chu để tiến xa hơn. Em sẽ cố gắng thích nghi tốt hơn với cường độ thi đấu chuyên nghiệp để có thể đóng góp cho đội tuyển trong thời gian tới”.

Với tinh thần tập trung cao và khát khao thể hiện, đội tuyển nữ quốc gia đang từng bước hoàn thiện về thể lực và chiến thuật, sẵn sàng cho các trận giao hữu đầu tháng 11 cũng như hướng tới SEA Games và các mục tiêu lớn trong năm 2026. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ quốc gia sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 20-11 đến 30-11. Trước khi lên đường, thầy trò HLV Mai Đức Chung dự kiến có thêm 1-2 trận đấu tập để tiếp tục hoàn thiện.

CAO TƯỜNG