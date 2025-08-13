Đội tuyển nữ Việt Nam gặp Australia ở bán kết Đông Nam Á 2025

Australia khép lại bảng B với vị trí thứ hai, qua đó đụng độ đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng bán kết Giải nữ Đông Nam Á 2025.

Các nữ tuyển thủ U23 Australia khẳng định sức mạnh tại vòng bảng Giải nữ Đông Nam Á 2025. ẢNH: ANH TRẦN

Tối 13-8, vòng bảng thuộc Giải nữ Đông Nam Á 2025 khép lại với lượt trận cuối cùng tại bảng B.

Trên sân Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), Australia với chiều sâu đội hình vượt trội hoàn toàn đã dễ dàng giành chiến thắng 9-0 trước Timor Leste. Trong đó, Alana Jancevski và Holly Furphy mỗi người lập riêng một cú đúp, còn 5 bàn thắng còn lại được thực hiện bởi Grace Johnston, Emilia Murray, Leticia McKenna, Aideen Keane, cùng tình huống đưa bóng về lưới nhà của Brigida da Costa.

Australia khép lại bảng B với 6 điểm, nhưng chỉ xếp vị trí thứ hai, bởi ở trận đấu cùng giờ diễn ra trên sân Lạch Tray (TP Hải Phòng), Myanmar đã cầm hòa Philippines với tỷ số 1-1. Win Theingi Tun ghi bàn mở điểm cho Myanmar ở phút 33. Dù để Nina Mathelus gỡ hòa cho Philippines ở phút 77, nhưng thầy trò HLV Tetsuro Uki vẫn vào vòng bán kết với ngôi đầu bảng B khi có 7 điểm.

Philippines bị biến thành cựu vương khi chỉ có 4 điểm. Nối gót đội bóng này phải trở về nước còn có Timor Leste (0 điểm).

Còn tại bảng A, đội tuyển nữ Việt Nam với vị trí dẫn đầu, cùng Thái Lan xếp thứ hai, là hai đội giành quyền đi tiếp.

Vì Việt Nam là đội chủ nhà tại Giải nữ Đông Nam Á 2025 nên được ưu tiên đá trận bán kết 2 vào khung giờ muộn hơn. Cụ thể, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Australia vào lúc 20 giờ ngày 16-8 trên sân Lạch Tray. Còn trước đó 4 tiếng đồng hồ, cũng tại Lạch Tray, Myanmar gặp Thái Lan.

Dù Australia chỉ mang sang Việt Nam đội hình U23 tham dự Giải nữ Đông Nam Á 2025, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam không được phép chủ quan, đặc biệt trong bối cảnh đại diện đến từ châu Đại Dương đã cải thiện về lối chơi lẫn thành tích sau khi bắt nhịp được với thời tiết và sân bãi tại nước chủ nhà.

HỮU THÀNH