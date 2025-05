Đội tuyển bơi TPHCM thắng tuyệt đối với 52 HCV tại giải vô địch các nhóm tuổi quốc gia 2025

Chủ tịch Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam - ông Phạm Hồng Lĩnh trao cờ nhất đoàn cho các đơn vị tham dự giải tại Tiền Giang. Ảnh: VASA

Trong ngày cuối 26-5 nội dung bơi của giải bơi lặn vô địch nhóm tuổi trẻ quốc gia 2025 được tranh tài trở lại tại Tiền Giang sau Lễ Quốc tang, VĐV các đơn vị đã thi đấu quyết liệt để giành huy chương.

Kết thúc các nội dung, đội bơi trẻ TPHCM giành tổng 52 HCV, 61 HCB, 44 HCĐ đứng nhất toàn đoàn. Thành tích của bơi trẻ TPHCM đã vượt xa các đơn vị bám đuổi phía sau là Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 (20 HCV, 17 HCB, 9 HCĐ), Thanh Hóa (11 HCV, 3 HCB) và Trung tâm TDTT Quốc phòng 5 (10 HCV, 11 HCB, 23 HCĐ).

Đơn vị Phú Thọ, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Đồng Nai đều có VĐV giành HCV nên đứng thứ hạng tiếp theo.

Trong ngày thi cuối, giới chuyên môn chứng kiến nhiều kết quả tạo được sự cạnh tranh cao. Tại chung kết 100m tự do nam (nhóm tuổi 16-18), Trần Văn Nguyễn Quốc (Đà Nẵng) đã vượt qua Trịnh Trường Vinh và Nguyễn Quang Trung Hiếu (cùng TPHCM) để giành HCV với thời gian 51”82. Ở chung kết 100m tự do nữ (nhóm tuổi 16-18), Nguyễn Thúy Hiền (Trung tâm TDTT Quốc phòng 4) vượt qua đàn chị Nguyễn Khả Nhi (TPHCM) để vô địch bằng kết quả 52”27 đồng thời phá kỷ lục nhóm tuổi (kỷ lục cũ là 57”49 được Nguyễn Thị Ánh Viên lập từ năm 2014).

VĐV đạt thành tích được trao huy chương sau thi đấu. Ảnh: VASA

Ngoài ra, một số thành tích khác được chú ý như HCV 100m tự do nam (nhóm tuổi 14-15) của Trần Minh Thiên (TPHCM), HCV 100m tự do nam (nhóm tuổi 12-13) của Phạm Trường Thịnh (TPHCM), HCV 100m tự do nam (nhóm tuổi U11) của Lê Anh Bảo Thái (Thanh Hóa), HCV 100m ếch nam (nhóm tuổi 14-15) của Võ Văn Tiến (Đồng Tháp), HCV 100m ếch nam (nhóm tuổi 12-13) của Nguyễn Vũ Phi Long (TPHCM), HCV 100m ếch nữ (nhóm tuổi 12-13) của Phan Châu Hoàng Hà (Quảng Bình), HCV 100m ếch nữ (nhóm tuổi U11) của Trần Tuệ Mẫn (TPHCM), HCV 800m tự do nữ (nhóm tuổi 12-13) của Nguyễn Hoàng Linh (Phú Thọ)...

Sau nội dung bơi, các VĐV của nội dung lặn sẽ bước vào thi đấu từ ngày 27-5.

MINH CHIẾN