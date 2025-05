Đội TPHCM vượt lên dẫn đầu giải bơi lặn vô địch nhóm tuổi quốc gia 2025

VĐV bơi trẻ của cả nước được cơ hội thi đấu giải vô địch nhóm tuổi quốc gia để tăng cường chuyên môn. Ảnh: VASA

Nội dung bơi được thi đấu trước tiên, sau đó các nội dung dành cho lặn tiếp tục diễn ra. Đội bơi TPHCM sớm vượt lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ngay ngày đầu giải (20-5) với kết quả 9 HCV, 7 HCB, 5 HCĐ. Bám đuổi ngay phía sau là đơn vị Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 (2 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ), Trung tâm TDTT Quốc phòng 5 (2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ), Đà Nẵng (2 HCV, 4 HCĐ).

Trở lại ngày tranh tài đầu tiên, Trịnh Tường Vinh (TPHCM) là người giành HCV đầu tiên cho đơn vị mình khi vượt lên chạm đích trước tiên tại cự ly 50m ngửa nam nhóm tuổi 16-18 với kết quả 26”68. Tường Vinh đã chiến thắng 2 kình ngư trẻ nhiều triển vọng được nhắc tới thời gian qua là Dương Văn Hoàng Quy (Trung tâm TDTT Quốc phòng 4, 27”78) và Trần Văn Nguyễn Quốc (Đà Nẵng, 28”36).

Các tấm HCV tiếp theo của đội bơi TPHCM tiếp tục được mang về do công của Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (50m ngửa nữ nhóm tuổi 16-18), Phạm Trường Thịnh (50 ngửa nam nhóm tuổi 12-13), Nguyễn Thiên Kim (50m ngửa nữ nhóm tuổi U11), Nguyễn Khả Nhi (400m tự do nhóm tuổi 16-18), Trần Minh Thiên (400m tự do nhóm tuổi 14-15), Nguyễn Duy Khang (200m bướm nam nhóm tuổi 16-18), Hà Quốc Nguyên (200m bướm nam nhóm tuổi 12-13) và tiếp sức 4x100m tự do nam.

Giải năm nay tranh tài 4 nhóm tuổi dành cho nam, nữ gồm 16-18, 14-15, 12-13 và U11. Toàn giải có 127 bộ huy chương được tổ chức. Ở nội dung bơi, ban tổ chức ghi nhận 354 VĐV của 34 đơn vị tham gia thi đấu còn nội dung lặn có 22 đơn vị tham gia. Các cự ly của bơi sẽ thi đấu từ ngày 20 tới 25-5 và sau đó giải lặn tổ chức từ ngày 27 tới 30-5.

MINH CHIẾN