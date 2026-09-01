Đối trọng lớn của CLB CAHN trong cuộc đua vô địch V-League 2026-2027

Đương kim vô địch Công an Hà Nội (CAHN) vừa có màn chạy đà cực kỳ ấn tượng bằng chiến thắng 5-0 trước CLB Công an TPHCM trong trận tranh Siêu Cúp quốc gia. Trận đấu mà các cầu thủ CAHN phô diễn sức mạnh áp đảo như một lời cảnh báo đanh thép gửi đến các đối thủ đang có tham vọng soán ngôi vương ở mùa giải năm nay.

CLB Ninh Bình là một trong những thách thức cho ngôi vô địch mà CAHN đang nắm giữ. Ảnh: NBFC

Mùa bóng 2026-2027, CAHN sẽ phải căng sức chinh chiến trên cả 5 mặt trận. Họ đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên bằng danh hiệu Siêu Cúp; 4 đấu trường còn lại gồm AFC Champions League, Cúp CLB Đông Nam Á, V-League và Cúp Quốc gia.

Những gì đội bóng ngành Công an thể hiện trong trận Siêu Cúp vừa qua, cùng màn trình diễn tại trận play-off AFC Champions League Elite, cho thấy nhà đương kim vô địch đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng cho một mùa giải bận rộn.

Để có thể đe dọa ngôi vương của CAHN lúc này, Thể Công - Viettel, Hà Nội FC, Ninh Bình và Nam Định được đánh giá là những đối trọng xứng tầm. Mỗi đội bóng đều sở hữu những thế mạnh riêng để sẵn sàng bước vào cuộc đua đường trường đầy khốc liệt.

Thể Công Viettel sẽ tham dự 3 giải đấu ở mùa bóng 2026-2027

Thể Công - Viettel tiếp tục dựa trên nền tảng là dàn cầu thủ tự đào tạo chất lượng, với nhiều gương mặt đang là trụ cột của đội tuyển U23 cũng như tuyển Việt Nam. Điều đáng chú ý ở đội bóng áo lính là bản lĩnh và sức bền trong cuộc đua đường dài đã được cải thiện đáng kể. Minh chứng là việc họ từng bám đuổi và đe dọa ngôi vô địch của CAHN cho đến những vòng đấu cuối cùng ở mùa trước.

Một trong những "chìa khóa" mang lại thành công ấy chính là cá tính mạnh mẽ của HLV Velizar Popov đã giữ "lửa" chiến đấu cho các học trò đến cuối mùa bóng.

Mùa này, Thể Công - Viettel cũng sẽ tham dự 3 giải đấu gồm AFC Champions League Two, V-League và Cúp Quốc gia. Với tiềm lực tài chính vững mạnh cùng chiều sâu đội hình, HLV Popov cùng các cộng sự hoàn toàn có đủ cơ sở để tính toán cho chặng đường dài đầy thử thách phía trước, khi áp lực cạnh tranh tại V-League ngày càng gay gắt bên cạnh nhiệm vụ quốc tế.

Hoàng Hên, một trong những trụ cột trên hàng công của Hà Nội FC

Tương tự như đội bóng áo lính, Hà Nội FC cũng xây dựng lực lượng dựa trên sự kết hợp giữa dàn cầu thủ trẻ do CLB tự đào tạo và kinh nghiệm của các cựu binh dày dặn chiến trận như Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Quyết, Hùng Dũng, Hai Long hay Hoàng Hên.

Ở những mùa giải trước, đội bóng Thủ đô thường không gặp may khi các ngoại binh được đưa về không đạt kỳ vọng. Năm nay, với việc HLV Harry Kewell trực tiếp tham gia vào quá trình tuyển chọn ngay từ đầu, người hâm mộ đang kỳ vọng đại diện Thủ đô sẽ có một diện mạo hoàn toàn khác biệt và sắc sảo hơn.

Ở một góc độ khác, Ninh Bình và Nam Định lại chọn cách xây dựng lực lượng theo mô hình "Dải ngân hà", nỗ lực chiêu mộ và biến CLB thành bến đỗ của các ngôi sao từ khắp nơi đổ về. Tuy nhiên, cả hai đội đều vừa trải qua mùa giải 2025-2026 không như ý, từ thành tích trên sân cỏ cho đến những biến động liên tục ở băng ghế chỉ đạo.

Bước vào mùa giải mới, cả hai CLB không có quá nhiều sự điều chỉnh về mặt lực lượng, nhưng khu vực kỹ thuật đã được giao lại cho những nhà cầm quân nội giàu kinh nghiệm và bản lĩnh là HLV Chu Đình Nghiêm và HLV Vũ Hồng Việt.

Đây chính là những cái tên hàng đầu được nhận diện sẽ tạo nên cuộc đua vô địch nghẹt thở tại V-League 2026-2027. CLB Công an TPHCM ban đầu cũng được dự đoán sẽ góp mặt trong nhóm này. Dù vậy, nhìn vào trận thua đậm ở Siêu Cúp vừa qua, xem ra tân HLV Arthur vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn đưa đội bóng miền Nam trở thành một thế lực thực sự.

QUỐC CƯỜNG