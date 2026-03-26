Bóng đá trong nước

Dời ngày bốc thăm Asian Cup 2027

SGGPO

Do tình hình chưa ổn định tại Trung Đông, ngày 26-3, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã có thông báo dời ngày bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam chắc chắn giành ngôi đầu bảng G vòng loại Asian Cup 2027.
Buổi lễ bốc thăm cho Vòng chung kết Asian Cup 2027 ban đầu dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 11-4 tại Saudi Arabia, 10 ngày sau khi kết thúc loạt trận cuối vòng loại bảng cũng như xác định đủ danh tánh các đội giành vé đến Riyadh (Saudi Arabia). Tuy nhiên, buổi lễ này đã được AFC thông báo lùi sang thời gian khác khi mà tình hình chiến sự tại Trung Đông chưa được ổn định.

"Quyết định được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo các bên liên quan được tham dự một cách suôn sẻ và không bị gián đoạn" - thông báo của AFC viết.

Đến nay đã có 21 đội tuyển quốc gia ghi tên vào Asian Cup 2027, gồm: Việt Nam, Saudi Arabia, Australia, Iraq, Iran, Uzbekistan, Qatar, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, Trung Quốc, Indonesia, CHDCND Triều Tiên, Kuwait, Kyrgyzstan, Singapore và Syria.

Ba vé còn lại sẽ được xác định sau ngày 31-3. Tình hình tranh đua ở các bảng hiện nay được nhận diện là cuộc so kè giữa các cặp Philippines – Tajikistan (bảng A), Yemen – Lebanon (bảng B) và Thái Lan – Turkmenistan (bảng D). Đội tuyển Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng F với 15 điểm, hơn đội đứng nhì là Malaysia 6 điểm sau khi LĐBĐ châu Á quyết định xử Malaysia thua Việt Nam và Nepal 0-3 ở trận lượt đi.

QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

Danh tánh Asian Cup 2027 Saudi Arabia CHDCND Triều Tiên Liên đoàn Bóng đá châu Á Riyadh Kyrgyzstan Turkmenistan Tajikistan Chiến sự

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn