Đội Công an TPHCM hòa Hà Tĩnh trong thế thiếu người

Tấm thẻ đỏ của tiền vệ Võ Huy Toàn ở phút 61 khiến đội chủ nhà Công an TPHCM gặp khó khăn trong việc tấn công, qua đó cầm hòa Hà Tĩnh với tỷ số 0-0 tại vòng 7 V-League 2025-2026.

Tiền đạo Tiến Linh (áo đỏ) bị các cầu thủ Hà Tĩnh theo sát. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Làm khách trên sân Thống Nhất, nhưng các cầu thủ Hà Tĩnh tỏ ra đầy chủ động trong cách tiếp cận trận đấu. Sau 6 phút, Huỳnh Tấn Tài sở hữu cơ hội đầu tiên khi bật cao đánh đầu, đưa bóng đi vọt xà.

Đến phút 25, Công an TPHCM tung ra pha dứt điểm được xem là nguy hiểm đầu tiên. Peter Makrillos đá phạt hiểm hóc, buộc thủ môn Nguyễn Thanh Tùng bay người hết cỡ cứu thua cho Hà Tĩnh.

Chính sự chắc chắn ở hệ thống phòng ngự đã giúp Hà Tĩnh phong tỏa thành công chân sút Nguyễn Tiến Linh cùng các vệ tinh xung quanh. Điểm nhấn của hiệp 1 đến ở phút 43, khi trọng tài Nguyễn Văn Phúc cho Hà Tĩnh hưởng phạt đền sau khi xác định một cầu thủ Công an TPHCM để bóng chạm tay trong vòng cấm từ quả tạt của Bùi Duy Thường.

Tuy nhiên, công nghệ VAR đã can thiệp, buộc ông Phúc phải xem lại tình huống. Sau đó, “vua áo đen” thay đổi quyết định và hủy phạt đền.

Tiền vệ Võ Huy Toàn bi truất quyền thi đấu từ phút 62. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Thoát khỏi quả phạt đền nhưng Công an TPHCM lại phải thi đấu thiếu người từ phút 62. Trọng tài Văn Phúc rút thẻ vàng thứ hai cho Huy Toàn sau khi tiền vệ này phạm lỗi với Tấn Tài.

Thi đấu hơn người trong hơn 30 phút còn lại, nhưng Hà Tĩnh lại bế tắc trong việc triển khai tấn công. Những gì đội khách làm được là cú sút của Vũ Viết Triều ở phút 65, khiến Patrik Lê Giang phải mất hai nhịp để ôm bóng vì mất tập trung.

Trong khi đó, Công an TPHCM vì thiếu nhân sự nên các đợt lên bóng không đủ nguy hiểm để tạo ra khó khăn cho Hà Tĩnh. Phút 90+3, cú sút xa của Nguyễn Đức Phú buộc thủ môn Thanh Tùng phải đẩy bóng, cũng là tình huống khép lại trận đấu.

Trận hòa 0-0 làm Công an TPHCM lỡ cơ hội chiếm lấy vị trí nhì bảng. Hiện thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có 14 điểm, lần lượt kém 3 điểm và chỉ số phụ so với hai đội xếp trên là Ninh Bình và Công an Hà Nội. Trong khi đó, Hà Tĩnh tụt xuống đứng thứ 6 với 9 điểm.

