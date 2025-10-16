Bóng đá TPHCM nhộn nhịp khi giải chuyên nghiệp trở lại

Cuối tuần này, các SVĐ tại TPHCM trở lại với sự nhộn nhịp khi hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia bước vào vòng đấu tiếp theo.

CLB TPHCM hướng đến chiến thắng tiếp theo trên sân nhà Bà Rịa. ẢNH: ANH TRẦN

Sau 2 tuần tạm dừng thi đấu để đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại Asian Cup 2027, hai giải đấu V-League và hạng Nhất quốc gia 2025-2026 sẽ trở lại từ cuối tuần này. Trong đó, tại Giải hạng Nhất quốc gia diễn ra vòng 4 với tâm điểm chú ý là trận derby giữa CLB TPHCM và Thanh Niên TPHCM trên sân Bà Rịa vào lúc 16 giờ ngày 17-10.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Minh Phương, cùng với việc bổ sung những cựu binh V-League, CLB TPHCM đang duy trì mạch bất bại từ đầu mùa giải 2025-2026. Đại diện đến từ Bà Rịa đã vượt qua vòng sơ loại Cúp quốc gia và hiện đứng thứ 4 tại Giải hạng Nhất quốc gia với 5 điểm.

Với khoảng cách ít hơn 2 điểm so với đội đầu bảng Đồng Nai, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương sẽ gây sức ép lên đối thủ nếu hoàn thành mục tiêu 3 điểm trước Thanh Niên TPHCM (đang có 2 điểm). Điều này hoàn toàn có cơ sở, bởi CLB TPHCM có lợi thế được thi đấu trên sân nhà, cùng phong độ và đội hình được đánh giá vượt trội hoàn toàn so với các cầu thủ trẻ Thanh Niên TPHCM.

HLV Nguyễn Minh Phương đang có khởi đầu thuận lợi tại mùa giải 2025-2026. ẢNH: ANH TRẦN

CLB TPHCM sở hữu chuỗi kết quả toàn thắng trên sân Bà Rịa nên tràn đầy quyết tâm nối dài thành tích này, nhất là khi Thanh Niên TPHCM có hàng thủ rất kém với 4 bàn thua sau 3 vòng.

Ở trận đấu cùng giờ, Đại học Văn Hiến sẽ tiếp đón Đồng Tháp trên sân Thống Nhất. Đội bóng sinh viên của TPHCM bắt đầu cảm nhận rõ sự khốc liệt trong lần đầu tham dự hệ thống bóng đá chuyên nghiệp khi mới chỉ giành được 1 điểm, tạm đứng cuối bảng.

Với việc Đồng Tháp xếp trên với chỉ 1 điểm nhiều hơn, trận cầu này không khác gì “chung kết ngược” với Đại học Văn Hiến. HLV Nguyễn Đình Hưng cùng các học trò cần phải gia cố khâu phòng ngự và cải thiện khả năng dứt điểm nếu muốn tìm kiếm chiến thắng đầu tiên.

Đại học Văn Hiến (áo xanh lá cây) sẽ đá trận "chung kết ngược" với Đồng Tháp. ẢNH: ANH TRẦN

Trong khi đó, bốn cặp đấu còn lại tại vòng 4 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 và 28-10. Cụ thể, Long An được dự báo sẽ có trận cầu khó khăn khi tiếp đón Đồng Nai vào ngày 18-10. Cùng ngày, đội nhì bảng Khánh Hòa sẽ làm khách của Quảng Ninh. Một ngày sau, Bắc Ninh và Phú Thọ lần lượt gặp hai đội khách Quy Nhơn United và Trẻ PVF.

Còn tại vòng 7 V-League 2025-2026, Công an TPHCM có lợi thế được thi đấu tại sân Thống Nhất để gặp Hà Tĩnh vào 19g15 ngày 19-10. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đặt mục tiêu hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp để tiếp tục cuộc đua vô địch. Công an TPHCM hiện có 13 điểm, ít hơn 1 điểm so với vị trí dẫn đầu của Ninh Bình.

HỮU THÀNH