Đội bóng Khánh Hòa đặt mục tiêu trụ giải hạng Nhất 2025-2026

Sáng 8-9, Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Khatoco Khánh Hòa đã làm lễ xuất quân tham gia Giải bóng đá Hạng nhất Quốc gia 2025-2026. Đây là tin vui cho người hâm mộ bóng đá Khánh Hòa sau khi mùa giải cũ kết thúc, cũng là lúc đội bóng tỉnh gặp khó khăn về tài chính.

Tại buổi lễ, CLB bóng đá Khatoco Khánh Hòa đã công bố các chức danh lãnh đạo của CLB cùng thành phần Ban huấn luyện, vận động viên cũng như mục tiêu ở mùa bóng mới.

Thành phần Ban lãnh đạo và Ban huấn luyện CLB bóng đá Khatoco Khánh Hòa tham dự mùa bóng 2025-2026. Ảnh: HIẾU GIANG



Theo ông Nguyễn Phương Tuấn, Giám đốc CLB, vấn đề tài chính của đội bóng đều đã được giải quyết ổn thỏa nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền tỉnh, nhà tài trợ Khatoco Khánh Hòa, cùng sự đồng hành của Công ty Yến sào Khánh Hòa và Công ty CP MIDOMAX Việt Nam.

Đội bóng đã kiện toàn nhân sự, định hình bộ khung, sẵn sàng bước vào mùa giải mới với tinh thần nghiêm túc, tôn trọng luật lệ và khán giả, giữ gìn hình ảnh bóng đá Khánh Hòa trong sáng, trung thực.

Ông Trần Trọng Bình, Huấn luyện viên (HLV) trưởng CLB bóng đá Khatoco Khánh Hòa, cho biết sau nhiều biến động, đội bóng nhanh chóng hội quân, tập trung tập luyện trước thềm mùa giải mới. Hiện đội bóng đã chốt danh sách 27 cầu thủ, trong đó thủ môn Tuấn Mạnh kiêm vai trò HLV thủ môn.

“Với tình hình hiện tại, đội bóng đặt mục tiêu trụ hạng mùa giải năm nay và phấn đấu đạt thành tích cao nhất. Đa phần cầu thủ mùa này đều mới nên chúng tôi đang xây dựng một lối chơi an toàn, cống hiến và fair-play. Trong công tác huấn luyện, xây dựng cho các cầu thủ có được sự kết dính, theo lối chơi cả đội hướng đến…”, HLV trưởng Trần Trọng Bình chia sẻ.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại lễ xuất quân. Ảnh: HIẾU GIANG



Đến dự lễ xuất quân, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh mùa giải hạng Nhất 2025 - 2026 vừa là cơ hội nhưng cũng không ít thách thức chờ đợi. Đội bóng đá Khánh Hòa cần giữ vững sự đoàn kết, giành thành tích cao, phấn đấu trở lại V-League trong thời gian sớm nhất.

“Ra sân với quyết tâm cao với tâm thế bình tĩnh, tự tin để thể hiện hết khả năng của mình. Hãy để người hâm mộ thấy một Khánh Hòa 'hay về chuyên môn, đẹp về phong cách', mang lại niềm tự hào và tin tưởng cho quê hương...”, ông Nguyễn Long Biên nhắn nhủ, đồng thời kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, người hâm mộ tiếp tục ủng hộ Quỹ Phát triển Bóng đá Khánh Hòa để đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá tỉnh nhà.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chụp hình lưu niệm cùng các cầu thủ. Ảnh: HIẾU GIANG

Trước đó, sau khi rớt hạng V-League 2023-2024, đội bóng đá Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn về tài chính và từng đứng trước nguy cơ bỏ giải. Nhờ sự hỗ trợ của các cấp chính quyền tỉnh, Tổng Công ty Khánh Việt và các đơn vị liên quan, CLB bóng đá Khatoco Khánh Hòa tham dự giải hạng Nhất 2024-2025 và kết thúc với 21 điểm sau 20 trận, xếp hạng 5 chung cuộc. Trước mùa giải 2025-2026, đội bóng tiếp tục gặp khó khăn vì thiếu kinh phí, tỉnh Khánh Hòa phải kêu gọi xã hội hóa để kịp thời duy trì hoạt động.

HIẾU GIANG