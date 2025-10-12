Định hướng chuyên nghiệp cho pickleball

Môn thể thao mới pickleball đang bước vào giai đoạn phát triển theo hướng chuyên nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, kéo theo đó luôn có những “hạt sạn” cần được xử lý, khắc phục để đảm bảo một môi trường hoạt động lành mạnh, bền vững.

Tay vợt Lý Hoàng Nam gặt hái nhiều thành công khi chuyển sang thi đấu pickleball chuyên nghiệp. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bao giờ hết lùm xùm?

Pickleball ngày càng “phủ sóng” mạnh mẽ tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm của đông đảo người chơi ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, đằng sau sự phát triển thần tốc ấy, những tranh cãi giữa các hội nhóm pickleball, các vận động viên (VĐV), nhãn hàng, giải đấu... tựa như một “bóng ma” đeo bám, khiến cộng đồng yêu thích bộ môn này trăn trở: bao giờ pickleball mới được phát triển một cách trong sáng và lành mạnh nhất?

Sự xuất hiện của những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm, thậm chí là những hành vi thiếu chuẩn mực, đã phần nào làm hoen ố hình ảnh của một bộ môn vốn dĩ đề cao tinh thần thể thao và sự giao lưu.

Giải PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 vừa khép lại tại Đà Nẵng lẽ ra phải được ghi nhận với tư cách giải đấu hàng đầu của pickleball châu Á được tổ chức thành công tại Việt Nam, hay kỷ lục Guinness công nhận là giải pickleball có lượng khán giả trực tiếp đông nhất thế giới, với sự tham dự của hơn 7.900 người. Thế nhưng tất cả những điều ấy đã bị “nhấn chìm” bởi tranh cãi giữa 2 tuyển thủ Trương Vinh Hiển và Lý Hoàng Nam ở trận bán kết đơn nam vì những pha bắt bóng trong - ngoài gây bất đồng.

Hai VĐV lời qua tiếng lại với nhau, với trọng tài trên sân và tiếp tục cãi nhau cả khi rời sân. Chiến thắng thuộc về Vinh Hiển, nhưng tay vợt này vấp phải nhiều chỉ trích về kết quả cũng như thái độ với đàn anh. Sau đó, tay vợt này phải khóa trang cá nhân vì bị nhiều khán giả công kích. Không những vậy, trên mạng xã hội còn xuất hiện thêm những lùm xùm không đáng có khiến giới mộ điệu càng quan tâm hơn và bày tỏ quan điểm trái chiều. Hồi tháng 3, giới mộ điệu thể thao nước nhà từng “dậy sóng” trước những lùm xùm tại giải Pickleball vô địch quốc gia 2025, nổi cộm là vụ việc tuyển thủ Vũ Sơn Tùng có những lời lẽ khiếm nhã, văng tục khi bày tỏ bức xúc về công tác trọng tài.

Những sự kiện này dù chỉ là những “đốm lửa” nhỏ nhưng lại có sức lan tỏa mạnh mẽ, khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự chuyên nghiệp và văn hóa ứng xử trong cộng đồng pickleball Việt Nam. Theo trọng tài pickleball quốc gia Đinh Công Minh, ở các trận đấu chuyên nghiệp, những tình huống nhạy cảm diễn ra là điều tự nhiên: “Với các VĐV, họ có cảm xúc với từng điểm số trên sân nên khó tránh khỏi việc thiếu đi sự bình tĩnh và thay đổi hành động. Điều cần thiết là khi trận đấu đã khép lại, các tay vợt nên thể hiện sự chuyên nghiệp dù kết quả có thể không mang đến sự hài lòng cho tất cả. Ngoài ra, mọi việc cũng không nên bị đẩy đi quá xa, bởi cuộc chơi thể thao cần có tinh thần fair-play thay vì những tranh cãi không đáng có”.

Tranh cãi trong thi đấu thể thao vẫn thường diễn ra, nhưng rõ ràng, hành vi quăng khăn, ném vợt, lời lẽ khiếm nhã… bị đẩy lên một cách quá đà trên mạng xã hội đã tạo ra những hệ lụy không mấy tốt đẹp cho môn thể thao mới mẻ này. Những tranh cãi này không chỉ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của môn thể thao mà còn cho thấy sự thiếu vắng một cơ chế quản lý chuyên nghiệp.

Tính cấp thiết của một liên đoàn

Sự phát triển nhanh chóng của pickleball cũng mang nhiều “hạt sạn”, trong đó có những hành vi thiếu kiềm chế gia tăng. Do vậy, cả giới chuyên môn lẫn cộng đồng nên nghiêm túc nhìn nhận lại, chỉ khi đặt tinh thần thể thao, sự tôn trọng và quản lý chuyên nghiệp lên hàng đầu, pickleball mới giữ được hình ảnh tích cực và tiếp tục lan tỏa.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của môn thể thao này, ngoài một tổ chức của cơ quan nhà nước, trực tiếp là Bộ môn Pickleball (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), chúng ta nên có một tổ chức chuyên trách, nhằm định hướng chiến lược phát triển bền vững, tổ chức hệ thống giải thi đấu bài bản, đào tạo huấn luyện viên, trọng tài, VĐV, đồng thời đại diện Việt Nam tham gia các sự kiện quốc tế. Lúc này, nhiều sự mong chờ từ giới chuyên môn và nhà quản lý về việc ra đời Liên đoàn Pickleball Việt Nam. Để đảm bảo tốt việc quản lý, giám sát chặt chẽ, hơn thế là bộ quy tắc ứng xử minh bạch các giải đấu, chính liên đoàn là đơn vị đóng vai trò quan trọng.

Trên xu thế đó, Ban Vận động thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam đã được Bộ VH-TT-DL công nhận, gồm 14 thành viên. Sự ra đời của ban vận động sẽ giúp hoàn tất các thủ tục cần thiết, xây dựng điều lệ và vận động thành viên để tiến tới tổ chức đại hội thành lập liên đoàn, dự kiến diễn ra vào cuối năm 2025.

Việc định hướng chuyên nghiệp cho pickleball Việt Nam, thông qua việc thành lập liên đoàn, không chỉ giải quyết những mâu thuẫn phát sinh mà còn tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Điều này mang lại lợi ích cho cộng đồng người chơi và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua hoạt động thể thao quốc tế.

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết, Cục Thể dục thể thao Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, sẵn sàng hợp tác với các đơn vị và đồng hành phát triển môn pickleball tại Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, bài bản. Ngoài ra, các đơn vị chuyên môn cũng đã xây dựng kế hoạch, lộ trình bài bản từ việc ban hành các bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đến đào tạo huấn luyện viên, trọng tài và tổ chức hệ thống giải đấu đồng bộ môn pickleball. Điều quan trọng là sớm lựa chọn, tập trung đầu tư cho các VĐV xuất sắc để thành lập đội tuyển pickleball quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế.

NGUYỄN ANH