TPHCM tổ chức Giải giao lưu Pickleball gây quỹ hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Sáng 11-10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng TPHCM (Ban Hạ tầng) phối hợp cùng các câu lạc bộ Pickleball và các đơn vị tổ chức Giải giao lưu Pickleball “Chung tay hỗ trợ đồng bào Bắc bộ và Bắc Trung bộ vượt qua khó khăn do bão lũ, thiên tai gây ra”.

Giải có hơn 100 vận động viên là cán bộ, nhân viên, doanh nghiệp tham gia. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sự kiện thu hút đông đảo các vận động viên, doanh nghiệp và người dân yêu thể thao tham dự. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng TPHCM nhấn mạnh: “Giải đấu hôm nay không chỉ là hoạt động thể thao mang tính giao lưu, rèn luyện sức khỏe, mà còn là hành động thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người dân TPHCM hướng về đồng bào vùng lũ. Mỗi cú giao bóng, mỗi tiếng cổ vũ là một nhịp cầu yêu thương, gửi gắm tình cảm sẻ chia của miền Nam đến miền Trung, miền Bắc thân yêu”.

Cán đơn vị, doanh nghiệp góp quỹ ủng hộ đồng bào miền Bắc và miền Trung. Ảnh: QUỐC HÙNG

Giải giao lưu Pickleball cũng là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, đồng thời hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, tôn vinh tinh thần cống hiến của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế và hoạt động thiện nguyện xã hội.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã phát động quyên góp trực tiếp và qua hình thức trực tuyến, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Cán bộ nhân viên Ban Hạ tầng góp quỹ ủng hộ đồng bào miền Bắc và miền Trung. Ảnh: QUỐC HÙNG

Giải giao lưu Pickleball năm nay quy tụ hơn 100 vận động viên đến từ nhiều câu lạc bộ trong và ngoài thành phố, thi đấu ở nhiều nội dung với tinh thần “thể thao vì cộng đồng”. Toàn bộ nguồn quỹ vận động từ giải sẽ được chuyển trực tiếp tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để gửi đến các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

>>> Một số hình ảnh tại giải. Ảnh: QUỐC HÙNG

QUỐC HÙNG