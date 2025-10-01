Khai mạc Giải Pickleball quốc tế PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025

Giải Pickleball quốc tế PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 chính thức khởi tranh vào tối 30-9

Giải do Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA), Công ty TNHH Liên kết America & Asia (AAC) và Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng (DPF) phối hợp tổ chức. Giải diễn ra từ ngày 30-9 đến 4-10 tại Cung thể thao Tiên Sơn và Làng thể thao Tuyên Sơn (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng). Tham dự giải có gần 600 tay vợt chuyên nghiệp và phong trào của Việt Nam và thế giới, tranh tài ở các nội dung đơn và đôi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Dương Quang Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Liên kết America & Asia tin tưởng, với sự đồng hành của TP Đà Nẵng, giải PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 sẽ mang đến những trận đấu pickleball đỉnh cao của các tay vợt hàng đầu thế giới và Việt Nam, cũng như những trải nghiệm hấp dẫn cho cộng đồng người yêu môn thể thao này.

Khán giả giao lưu cùng tay vợt nổi tiếng quốc tế Ben Johns

Ngay sau lễ khai mạc là các màn biểu diễn giao hữu, showmatch và nội dung Celebrity Cup. Những màn biểu diễn của các tay vợt nổi tiếng quốc tế như Ben Johns, Tyson McGuffin và phần thi đấu của các nghệ sĩ Tuấn Hưng, Chi Bảo, Bình Minh… nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có triển lãm Vietnam Sport Festival với các gian hàng pickleball, hoạt động trải nghiệm và giao lưu cùng vận động viên.

PHẠM NGA