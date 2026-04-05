Deontay Wilder đánh bại Derek Chisora bằng quyết định không đồng thuận

Deontay Wilder giành được chiến thắng trong một trận đấu quyền Anh hạng nặng kịch tính đầy rẫy cảm xúc với lại Derek Chisora ​​bằng quyết định không đồng thuận (điểm số không đồng thuận từ các giám khảo) tại Nhà thi đấu O2 ở London.

Wilder ăn mừng chiến thắng

Vốn không có nhiều người dự đoán là trận đấu sẽ kéo dài đến hết 12 hiệp, nếu xét đến danh tiếng về những cú đấm mạnh mẽ của cả 2 võ sĩ, nhưng bọn họ đã chiến đấu rất đáng khen ngợi - để duy trì sự căng thẳng - cho đến tiếng chuông cuối cùng.

Chisora đã bị trọng tài đếm ngược đến 3 lần trong suốt trận đấu, và có 2 lần bị đánh văng ra ngoài dây đài, thế nhưng anh này vẫn xoay xở cách nào đó - để tránh bị hạ KO bởi thứ sức mạnh lừng danh của võ sĩ có biệt danh là “Bronze Bomber”.

Tuy nhiên, cuối cùng thì võ sĩ người Mỹ - từng là Cựu vô địch WBC vẫn làm đủ để giành chiến thắng trong mắt của 2 thành viên Ban giám khảo (115-111, 115-113), trong khi đó, vị giám khảo còn lại đã chấm 115-112 nghiêng về phía võ sĩ người Anh...

“Derek là một chiến binh, anh ấy là một con sư tử”, Wilder nói với DAZN, “Tôi đến đây để chiến đấu. Nhiều người bôi nhọ tôi, nhưng các người không thể bôi nhọ một người được chọn. Các bạn đã chứng kiến ​​sức mạnh, vinh quang và số phận là như thế nào”.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã đến tối nay. Thật là một trận đấu tuyệt vời, tôi muốn cảm ơn Derek. Tối nay rất là vui, tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời trên võ đài. Derek tung ra nhiều cú đánh tốt nhưng chẳng là gì so với một vị vua. Thật là vui, tôi cần thời gian để hồi phục nhưng tôi đã trở lại và sẽ ngày càng tốt hơn. Một đêm thật tuyệt vời”.

Trước trận đấu, Chisora ​​từng tuyên bố sẽ giải nghệ sau 50 trận đấu, và thất bại đêm thứ Bảy đánh dấu cột mốc 50 trận đấu của anh, với 36 trận thắng - và 14 trận thua. Tuy nhiên, võ sĩ 42 tuổi này lại không chính thức xác nhận việc giải nghệ sau trận thua...

“Một số hiệp đấu rất sát sao”, Chisora ​​nói với DAZN, “Tôi đã bị dồn vào góc võ đài, và tôi không biết tại sao. Nếu tôi không bị như vậy, tôi đã thắng trận đấu này”. Khi được hỏi liệu giải nghệ chưa, Chisora ​​nói: “Tôi sẽ về nhà, đưa con đi học. Tôi sẽ nói lời cảm ơn rất là nhiều. Tôi biết tại sao mình để thua trận đấu. Vương quốc Anh, tôi thực sự trân trọng các bạn”.

Đ.Hg.