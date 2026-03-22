Đà Nẵng lỡ cơ hội cải thiện thứ hạng khi để thua ở trận đấu bù vòng 13

Thi đấu trên sân nhà ở trận đấu bù vòng 13 V-League 2025-2026, nhưng trước đối thủ Công an Hà Nội mạnh hơn hẳn và đang có phong độ tốt, các cầu thủ Đà Nẵng đã chấp nhận trắng tay với trận thua 0-1.

Phía trước là quãng nghỉ 2 tuần nên đôi bên đều tung lực lượng mạnh nhất để hướng đến kết quả tốt ở cuộc so tài được ví như giữa “đỉnh” và “đáy” trên bảng xếp hạng lúc này. Xác định là trận đấu khó, HLV Lê Đức Tuấn vận dụng lối chơi chắc chắn như là hướng mục tiêu 1 điểm cũng đạt yêu cầu.

Sự thận trọng của đội chủ nhà đã làm cho CAHN gặp nhiều khó khăn để tiếp cận sâu vào vòng 16m50 đối phương cho dù họ có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn. Sang hiệp hai trận đấu có phần khởi sắc hơn khi Đà Nẵng dần mở thế trận thi đấu tấn công.

Đến phút 67, thế trận giằng co bị phá vỡ với bàn mở tỷ số của đội khách. Thủ môn Văn Biểu phạm lỗi với Rogerio trong vòng 16m50, trọng tài cho CAHN hưởng quả phạt 11m và Leo Artur không bỏ qua cơ hội ghi bàn. Những nỗ lực của Đà Nẵng suýt đem lại bàn gỡ vào cuối trận nhưng sự xuất sắc của Filip Nguyễn đã cứu thua cho khung thành CAHN.

Thắng trận này CAHN đạt 41 điểm và nới rộng khoảng cách lên 7 điểm với đội theo sau là Viettel. Trong khi đó Đà Nẵng vẫn ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.

LÊ ANH