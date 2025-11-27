Công ty VPF tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ngày 26-11-2025 – Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiêp Việt Nam (Công ty VPF) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện hoạt động của Công ty VPF trong năm 2025, đồng thời đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động cho năm 2026.

Chủ tịch HĐQT Công ty VPF – ông Trần Anh Tú phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF – ông Trần Anh Tú nhấn mạnh năm 2025 là một dấu mốc quan trọng khi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tiếp tục thích ứng mạnh mẽ với bối cảnh hội nhập và yêu cầu đổi mới. VPF xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức – điều hành giải đấu; thúc đẩy phát triển chuyên môn; nâng cấp cơ sở hạ tầng CLB; và tăng cường hiệu quả thương mại.

Năm 2025 với mùa giải 2024-2025 và 2025-2026 ghi dấu ấn trưởng thành của Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam về cả chất lượng thi đấu lẫn công tác tổ chức.

Mùa giải 2024/25 kết thúc với nhiều dấu ấn đáng nhớ, chứng kiến trọn vẹn tinh thần thi đấu cống hiến, niềm tự hào về màu cờ sắc áo và bản sắc riêng biệt của từng đội bóng.. Công tác chuẩn bị, đảm bảo khởi tranh mùa giải 2025-2026 đã được Công ty VPF phối hợp cùng với các CLB, BTC địa phương đảm bảo thực hiện đúng như kế hoạch đề ra sau khi vượt qua các khó khăn thử thách ban đầu (thời gian chuẩn bị ngắn, biến động số lượng đội bóng tham dự…).

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Một trong những điểm nhấn phát triển mạnh mẽ chính là việc mở rộng triển khai công nghệ VAR. Mùa giải 2024-2025 đạt tỷ lệ hơn 90% các trận đấu áp VAR tại LPBank V-League 2024-2025. Sang mùa giải 2025-2026, công nghệ VAR tiếp tục được triển khai rộng rãi hơn. Với việc được đầu tư tăng thêm 1 xe VAR đạt tiêu chuẩn FIFA, BTC đã triển khai mục tiêu gần như 100% trận đấu tại Giải VĐQG được áp dụng VAR; công nghệ VAR cũng được đưa vào các vòng đấu sớm hơn của Giải HNQG và Cúp QG để đảm bảo chất lượng chuyên môn cho các giải đấu. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty VPF cho thấy tình hình tài chính ổn định, với doanh thu dự kiến đạt 101,59% kế hoạch. Các khoản chi thường niên dành cho VFF, các CLB và công tác tổ chức giải đấu đều được bảo đảm đầy đủ.

Trong mùa giải 2024-2025, VPF đã chi gần 33 tỷ đồng cho hoạt động quảng cáo và bản quyền truyền hình dành cho các CLB. Đối với hai đội bóng đại diện Việt Nam – CLB Thép Xanh Nam Định và CLB CAHN – tham dự các giải đấu quốc tế, mỗi CLB được hỗ trợ 300 triệu đồng cho mỗi giải góp mặt. Các đội vượt qua vòng bảng sẽ được nhận thêm 300 triệu đồng, và nếu giành chiến thắng ở các vòng đấu loại trực tiếp, CLB sẽ tiếp tục được nhận 200 triệu đồng cho mỗi vòng. Tổng mức chi dự kiến có thể lên tới khoảng 4,4 tỷ đồng, tùy thuộc vào thành tích thi đấu.

Công tác truyền hình cũng ghi nhận sự nỗ lực khi nhiều trận đấu được chọn để sản xuất truyền hình trực tiếp với thiết bị hiện đại, gia tăng số camera truyền hình, ống kính chuyên dụng, nâng cao trải nghiệm với chất lượng hình ảnh cao hơn.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty VPF đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng trong chương trình nghị sự, cũng như xác định phương hướng, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 để đảm bảo các giải đấu BĐCN QG 2025-2026 diễn ra thành công và thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức cho mùa giải 2026-2027. Công ty VPF sẽ tiếp tục phát huy những mặt tích cực đạt được trong nhiều mùa giải qua, tích lũy kinh nghiệm và đổi mới trong công tác quản lý, tổ chức, điều hành các Giải đấu, nỗ lực hoàn thành những kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra.

ĐOÀN NHẬT