Con trai Nguyễn Quang Hải lỡ cơ hội tham dự VCK U17 châu Á 2026

Đội tuyển U17 Việt Nam đã lên đường sang Saudi Arabia tham dự VCK U17 châu Á 2026 vào tối 30-4. Giải đấu này cũng được tính cho vòng loại FIFA U17 World Cup 2026. Trước ngày lên đường, HLV Roland đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự, ông đã loại 4 cầu thủ, trong đó có Quang Khôi là con trai của cựu tuyển thủ Quang Hải.

U17 Việt Nam hướng đến mục tiêu "săn" vé dự World Cup 2026.

Chuyến bay của đội khởi hành từ Hà Nội vào lúc 2 giờ ngày 1-15, quá cảnh tại Doha trước khi tiếp tục hành trình tới Jeddah. Dự kiến, thầy trò HLV trưởng Cristiano Roland sẽ có mặt tại địa điểm thi đấu vào khoảng 10 giờ địa phương (14 giờ Việt Nam) cùng ngày.

Sau buổi tập cuối vào ngày 30-4, HLV Cristiano Roland đã tiến hành chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ tham dự giải, theo quy định của điều lệ. So với Giải U17 Đông Nam Á 2026 mỗi đội được đăng ký 26 cầu thủ, danh sách tại VCK U17 châu Á buộc phải tinh gọn hơn, đặt ra yêu cầu lựa chọn kỹ lưỡng về nhân sự.

Theo đó, 4 cầu thủ không tiếp tục đồng hành cùng đội gồm Nguyên Chương, Quang Khôi, Quang Danh và Đình Phong. HLV Cristiano Roland đã trực tiếp động viên các cầu thủ này tiếp tục nỗ lực tập luyện, duy trì phong độ.

VCK U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5-5 đến 23-5, quy tụ 16 đội, được chia thành 4 bảng đấu. Tuy nhiên, do U17 CHDCND Triều Tiên vừa xin rút khỏi giải nên VCK U17 châu Á 2026 còn lại 15 đội. AFC quyết định không bổ sung đội thay thế và chỉ điều chỉnh lịch bảng D do còn lại 3 đội là Uzbekistan, Australia và Ấn Độ.

Theo thể thức, 8 đội giành quyền vào tứ kết sẽ cùng với chủ nhà tham dự ngày hội bóng đá thế giới dành cho lứa tuổi U17. Nếu đội U17 Qatar (chủ nhà của VCK U17 World Cup) vào tứ kết thì sẽ tính thêm 1 suất vớt ở vòng bảng dành cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Yemen vào ngày 7-5, đối đầu U17 Hàn Quốc ngày 10-5 trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp U17 UAE vào ngày 14-5. Mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành quyền đi tiếp, đồng thời cũng là suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

QUỐC CƯỜNG