Colombia giành vé cuối cùng vào vòng 1/8

Vòng 1/16 World Cup 2026 khép lại bằng cuộc so tài giữa Colombia và Ghana với phần thắng thuộc về đại diện Nam Mỹ sau 90 phút tranh tài sôi nổi.

Thắng với tỷ số tối thiểu trước Ghana, Colombia vào vòng 1/8 gặp Thụy Sĩ.

Cuộc đua thể lực sớm được hai đội vận hành ngay từ đầu trận với các pha tấn công tốc độ. Ngay ở đầu trận, đôi bên đều có những lần thay người bắt buộc do chấn thương. Phút thứ 8, Cordoba phải rời sân do chấn thương khi tranh bóng cùng Opoku (Ghana) và được thay bằng Suarez. Không lâu sau vào phút 13 đến lượt Senaya của Ghana rời sân vì căng cơ đùi.

Phút 14, Colombia đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Được khởi xướng bằng cầu thủ vừa vào sân Suarez và kết thúc bằng cú dứt điểm cận thành của Jhon Arias ở cự ly gần. Bàn thắng có phần lỗi của các hậu vệ Ghana khi bị hút nhiều ở hành lang trái và để sổng John Arias.

Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn sau bàn thắng của Colombia khi Ghana đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ và tạo được áp lực đáng kể bên phần sân đối phương. Nhưng không lâu sau đó Colombia đã tái lập thế trận lấn lướt khi tái kiểm soát lại khu trung tuyến.

Sang đầu hiệp hai, Diaz đưa bóng vào lưới Ghana cũng từ pha dứt điểm cận thành, nhưng lần này trọng tài biên căng cờ báo việt vị. Càng về cuối trận, Ghana nỗ lực dâng cao để tìm bàn gỡ, nhưng hàng thủ vững chắc của Colombia cùng với việc cự ly đội hình được duy trì tốt đã tạo vành đai phòng ngự an toàn trước khung thành của thủ môn Vargas.

Cùng với đó, các pha lên bóng phản công nhanh đầy uy lực của Colombia cũng góp phần hạn chế sự dâng cao của những hậu vệ Ghana trong các tình huống hỗ trợ tấn công của đội nhà. 1-0 là tỷ số chung cuộc của trận đấu, đưa Colombia vào vòng 1/8 gặp đội tuyển Thụy Sĩ tại Vancouver vào ngày 7-7.

QUỐC CƯỜNG