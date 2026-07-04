World Cup 2026: Khi huyền thoại chia tay sân khấu lớn

Toronto, rạng sáng 3-7, khi trọng tài Espen Eskas giơ tay báo hiệu bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Croatia đã không được công nhận, khán đài áo ca rô chết lặng... Không còn thời gian cho Croatia. Không còn thời gian cho thế hệ huyền thoại của đội bóng áo ca rô.

Ronaldo động viên Luka Modric sau trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia (ẢNH CHỤP MÀN HÌNH VTV)

Khi tiếng còi kết trận vang lên, Kovacic sụp xuống sân và khóc, Ivan Perisic thẫn thờ đứng giữa sân. Họ biết rằng một kỷ nguyên đã khép lại. Luka Modric, ở tuổi 40, lại làm điều khác biệt. Anh nở một nụ cười nhẹ, dù Croatia vừa bị loại theo kịch bản nghiệt ngã nhất.

Đó không phải là nụ cười của chiến thắng, mà là nụ cười của sự thanh thản. Nụ cười của một người đã cống hiến tất cả, và biết rằng không gì có thể thay đổi được tình yêu mà anh dành cho trái bóng tròn. Trong trận đấu có lẽ là cuối cùng dành cho đội tuyển quốc gia, Modric vẫn chơi trọn vẹn gần 110 phút để rồi nở nụ cười mãn nguyện với cuộc chia tay mà anh biết sớm muộn cũng sẽ xảy ra.

Trong bóng đá hiện đại, khi mà tài năng được soi xét bằng dữ liệu, nụ cười ấy là thứ hiếm hoi còn sót lại của chất thơ. Modric có thể là gã lãng tử cuối cùng của một thế hệ lấy việc chơi bóng làm niềm vui.

Để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của nụ cười ấy, phải nhìn lại hành trình dài mà Modric đã dẫn dắt thế hệ vàng Croatia đi qua. Năm 2018 tại Nga, tiền vệ khi đó 33 tuổi, đưa đội bóng của một quốc gia hơn 4 triệu dân vào trận chung kết, chỉ chịu thua đội tuyển Pháp. Anh giành luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, rồi vài tháng sau, anh đoạt Quả bóng vàng thế giới - xen ngang một thập niên danh hiệu này của Ronaldo và Messi.

Bốn năm sau tại Qatar 2022, Modric cùng Croatia tiến vào trận bán kết và giành hạng 3 chung cuộc. Đến World Cup 2026, ở tuổi 40, anh vẫn là người thực hiện quả phạt góc dẫn đến bàn thắng quyết định trước Ghana, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất có đường kiến tạo tại một kỳ World Cup theo thống kê được ghi nhận, đồng thời chạm mốc 200 trận quốc tế - vốn chỉ có Ronaldo, Messi và Bader Al-Mutawa đạt được.

Trong 3 kỳ giải World Cup liên tiếp, Modric và những chàng trai trong thế hệ vàng đã trở thành chứng nhân lịch sử, bởi họ chỉ dừng bước trước đội bóng đăng quang (Pháp năm 2018 và Argentina năm 2022). Có lẽ vì thế, người đầu tiên đến ôm Modric sau trận đấu chính là Ronaldo, người cùng thời, đồng đội thân thiết thời ở câu lạc bộ Real Madrid và đang hy vọng “vận may” sẽ đến với Bồ Đào Nha sau khi khiến Croatia của Modric dừng bước.

Cuộc chia tay của Modric không đơn độc. World Cup 2026 đang trở thành sân khấu từ biệt của một thế hệ vàng khắp châu Âu. Manuel Neuer (nhà vô địch World Cup 2014) đã tuyên bố rút lui khỏi đội tuyển quốc gia sau trận thua Paraguay. "Thật cay đắng khi mọi thứ kết thúc theo cách này", thủ thành 40 tuổi thừa nhận, khép lại 128 lần khoác áo tuyển Đức mà không giữ nổi một trận sạch lưới nào tại giải.

Cùng thế hệ với họ, những Harry Kane, Ronaldo và Messi vẫn còn cơ hội tạo một kết thúc viên mãn. Suy cho cùng, họ không thể cùng nhau bước lên đỉnh vinh quang vào ngày 19-7 tới trong trận chung kết World Cup 2026. Sự hiện diện của họ nhắc nhở chúng ta rằng, được xem họ chơi bóng ở thời điểm này là một đặc ân, vì World Cup 2026 là sân khấu cuối cùng của những con người đã định nghĩa nghệ thuật bóng đá kỳ ảo trong 2 thập niên qua...

CHU NGỌC