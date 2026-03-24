Cơ hội cọ xát cho tuyển thủ trẻ

Đội tuyển U23 Việt Nam đã đến Tây An (Trung Quốc) chuẩn bị bước vào tranh tài ở giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa đội hình chủ yếu gồm các cầu thủ U21 tham dự.

Bóng đá trẻ lâu nay không có nhiều giải đấu quốc tế để cọ xát, ngoại trừ hệ thống giải U17, U19, U21 quốc gia và giải vô địch Đông Nam Á. Mặc dù VFF đã chủ động tạo điều kiện cho các đội tuyển trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế qua các chuyến tập huấn ở nước ngoài, thường là ở Nhật Bản, nhưng kỹ năng thực chiến của các cầu thủ trẻ vẫn còn khiêm tốn.

﻿ẢNH: THANH QUỐC

Chính vì vậy, những giải đấu quốc tế như CFA Team China giúp đội tuyển trẻ Việt Nam cọ xát và rèn luyện. Thậm chí, trong năm 2025, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đã tổ chức giải CFA Team China đến 2 lần, giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam được thi đấu nhiều trận, nâng cao đáng kể về chuyên môn.

Tại giải CFA Team China 2026, Ban Huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam đã tạo cơ hội cho cầu thủ Việt kiều Antonio Moric, người vừa được đôn lên từ đội U19. Tuy nhiên, tiền vệ này chưa đạt yêu cầu về các chỉ số chuyên môn so với các đàn anh nên đã bị loại trước khi đội tuyển U23 Việt Nam sang Trung Quốc.

Đến với giải lần này, VFF đã cử đội hình đa phần là cầu thủ U21 tham dự, không ngoài mục đích chuẩn bị cho SEA Games 34 diễn ra vào năm 2027 (môn bóng đá quy định lứa tuổi tham dự là U22). Sau đó, đội tuyển U21 sẽ tham dự vòng loại giải vô địch U23 châu Á năm 2028. Sau giải đấu tại Trung Quốc, VFF tiếp tục tạo điều kiện để đội hình U21 tham dự Asiad 2026 tại Nhật Bản, cũng không nằm ngoài mục đích nâng cao kinh nghiệm quốc tế.

Tại CFA Team China 2026 tới đây, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh sẽ lần lượt chạm trán U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 25-3, U23 Thái Lan ngày 28-3 và chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối vào ngày 31-3.

Đánh giá chung trước ngày nhập cuộc, HLV trưởng Đinh Hồng Vinh cho biết: “Đội hình U23 Việt Nam quy tụ nhiều gương mặt trẻ, trong đó có những cầu thủ đã khẳng định được năng lực như Cao Văn Bình, Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận, bên cạnh một số nhân tố mới thuộc lứa U21 đang được xây dựng nhằm chuẩn bị cho Asian Games 2026 và bồi dưỡng cho lực lượng kế cận của bóng đá Việt Nam trong tương lai”.

