CLB nữ Hà Nội gây áp lực lên các đồng nghiệp TPHCM

Chiều 9-8, trong trận đấu sớm vòng 2 Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025, CLB nữ Hà Nội đã hòa không bàn thắng với Thái Nguyên T&T, qua đó tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng.

CLB nữ Hà Nội (áo hồng) chia điểm với Thái Nguyên T&T (áo xanh). ẢNH: TÂM HÀ

Bước vào trận đấu với sự hưng phấn sau chiến thắng trước Hà Nam ở ngày ra quân, các cầu thủ CLB nữ Hà Nội nhập cuộc chủ động. Ngay từ những phút đầu, đội bóng thủ đô dồn lực tấn công về phía khung thành của Thái Nguyên T&T.

Tuy nhiên, đội bóng xứ chè tỏ ra không hề e ngại, họ tổ chức phòng ngự kín kẽ, đồng thời tung ra những pha phản công đầy sắc sảo. Phút 12, Bích Thùy suýt chút nữa mở tỷ số cho Thái Nguyên T&T sau tình huống thoát xuống nhanh, nhưng cú dứt điểm lại thiếu may mắn.

Hai đội chơi với tốc độ cao, liên tục tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. CLB nữ Hà Nội cầm bóng nhiều hơn, song hàng thủ Thái Nguyên T&T với sự chắc chắn của các hậu vệ và sự tập trung của thủ môn Kim Thanh đã chặn đứng phần lớn nỗ lực lên bóng. Phải đến phút 31, CLB nữ Hà Nội mới tạo ra cơ hội đáng kể đầu tiên khi Hải Yến đánh đầu, nhưng bóng vẫn nằm gọn trong tay Kim Thanh.

Những phút cuối hiệp 1, Thái Nguyên T&T bất ngờ dồn lên, tạo ra không ít pha hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở khâu dứt điểm khiến hiệp đấu đầu tiên khép lại mà chưa có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, CLB nữ Hà Nội tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Họ miệt mài tấn công, buộc hàng thủ đối phương nhiều lần phải căng mình chống đỡ. Dẫu vậy, sự nôn nóng khiến các pha xử lý cuối cùng của đội bóng thủ đô thiếu đi sự chuẩn xác.

Thế trận chắc chắn được hai đội cùng tạo ra. ẢNH: TÂM HÀ

Phút 64, bên phía CLB nữ Hà Nội có sự thay đổi người khi Thanh Nhã được tung vào sân thay đội trưởng Hải Yến với hy vọng đổi mới hàng công. Nhưng ngay cả khi tân binh này có mặt, đội khách vẫn không thể xuyên thủng được khung thành Kim Thanh, người chơi xuất sắc trong trận đấu này.

Những phút cuối, cả hai đội đều đẩy nhanh nhịp độ, tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn. Dù vậy, sự chắc chắn của các thủ môn đã khiến trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Kết quả hòa 0-0 giúp Hà Nội có 4 điểm sau hai vòng, tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng. Đồng thời gây áp lực lên đương kim vô địch CLB nữ TPHCM I ở trận đấu muộn vòng 2 với Hà Nam vào chiều mai (9-9).

Trong khi đó, Thái Nguyên T&T cũng cho thấy họ là đối thủ khó chịu và hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ ở mùa giải năm nay.

HƯƠNG NGUYỄN