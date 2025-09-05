CLB nữ TPHCM I tạm dẫn đầu Giải nữ VĐQG 2025

Trong trận đấu cuối cùng của vòng 1 Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025, đương kim vô địch TPHCM I thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng 7-0 trước “đàn em” TPHCM II, qua đó tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

CLB nữ TPHCM I (áo vàng) có chiến thắng đậm ở trận ra quân trước TPHCM II. ẢNH: MINH HOÀNG

Bước vào trận đấu, HLV Đoàn Thị Kim Chi vẫn tung ra đội hình mạnh với nhiều trụ cột như thủ môn Thu Em, trung vệ Chương Thị Kiều hay tiền vệ Phan Thị Trang. Trong khi đó, TPHCM II nhập cuộc đầy quyết tâm, phòng ngự chặt chẽ và có những pha phản công gây khó khăn cho đàn chị. Nhà ĐKVĐ tạo ra nhiều sức ép nhưng phải đến phút 27 mới có thể khai thông thế bế tắc. Từ pha bóng lộn xộn trước khung thành, cú dứt điểm của K’Thua bị thủ môn Cẩm Thu cản phá, nhưng Hồng Nhung kịp thời đá bồi mở tỷ số.

Bàn thắng giúp TPHCM I chơi hứng khởi hơn. Phút 42, Kim Yên tung cú sút xa đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0. Ngay sau đó, Thu Thảo tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để ghi bàn thứ ba.Trước khi hiệp 1 khép lại, Cù Thị Huỳnh Như lập công, đưa nhà ĐKVĐ dẫn 4-0.

Sang hiệp 2, thế trận một chiều tiếp tục diễn ra. Phút 48, Bảo Châu ghi bàn bằng cú cứa lòng kỹ thuật, nâng tỷ số lên 5-0. Đến phút 73, pha đánh đầu của Hồng Nhung chạm chân Thanh Ngân bên phía TPHCM II rồi bay thẳng vào lưới, biến thành bàn thứ 6. Chiến thắng đậm 7-0 được ấn định ở phút 86 khi K’Thua tự mình ghi tên lên bảng tỷ số.

Kết quả này giúp TPHCM I tạm chiếm ngôi đầu với cùng điểm số với Hà Nội nhưng vượt trội về hiệu số bàn thắng bại. Chiến thắng cũng cho thấy sự chênh lệch lớn giữa đội bóng từng nhiều năm thống trị sân chơi quốc nội với “đàn em” TPHCM II, đồng thời khẳng định cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi vẫn là ứng viên số một cho ngôi vô địch mùa giải năm nay.

HƯƠNG NGUYỄN