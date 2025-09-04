Khởi tranh Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2025

Thái Nguyên T&T và Than KSVN hòa nhau trong trận cầu hấp dẫn. ẢNH: ANH TRẦN

Phát biểu tại Lễ khai mạc, bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng thư ký VFF – Trưởng ban tổ chức giải nhận định: “Qua nhiều năm tổ chức, Giải bóng đá Nữ VĐQG không chỉ là một sân chơi hấp dẫn, cạnh tranh công bằng, mà còn là nơi phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ cho đội tuyển quốc gia. Những thành tích nổi bật của bóng đá nữ Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là việc Đội tuyển Nữ Việt Nam và Đội tuyển U20 Nữ Việt Nam xuất sắc giành quyền tham dự VCK Asian Cup nữ 2026 tại Australia và VCK U20 nữ châu Á 2026 tại Thái Lan, đã khẳng định những bước tiến vững chắc của bóng đá nữ nước nhà”.

Thái Nguyên T&T với nhiều gương mặt nổi trội, đặc biệt là tuyển thủ Bích Thuỳ, đã tràn lên tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc. Tận dụng sự sơ hở của hàng thủ Than KSVN ở phút thứ sáu, Bích Thuỳ đã bứt tốc rồi tung sút xa tuyệt đẹp, mở tỷ số 1-0 cho cô trò HLV Văn Thị Thanh.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú tặng hoa tổ trọng tài điều hành trận Thái Nguyên T&T và Than KSVN. ẢNH: ANH TRẦN

Bàn thua khiến Than KSVN choáng váng và buộc phải tràn lên tấn công, nhưng vẫn chưa thể làm khó được hàng thủ chơi khá chắc chắn của đội bóng Thái Nguyên T&T. Phút 17 khi đội bóng ngành than vẫn chưa tìm được bàn thắng thì họ đã nhận thêm một bàn thua nữa. Từ một pha phối hợp tấn công, Bích Thuỳ đã có đường chuyền cho Ngọc Minh Chuyên tung cú dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Nguyên T&T.

Bị dẫn trước 2 bàn khiến các nữ cầu thủ Than KSVN càng thêm bối rối, họ rất muốn đẩy cao thế trận để tấn công, nhưng hàng phòng ngự chơi kín kẽ dưới sự chỉ huy của trung vệ Nguyễn Thị Thu đã tạo nên thành một lá chắn trước khung thành của thủ môn Kim Thanh, khiến các đường tấn công của đội bóng ngành than gần như bế tắc. Phải phút 37, Than KSVN mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số sau quả đánh đầu cận thành của Hà Thị Nhài.

Sang hiệp 2, Than KSVN chủ động gia tăng sức ép lên phần sân của Thái Nguyên T&T. Từ một đường tấn công ở phút 52, Trúc Hương đã có cú dứt điểm cân bằng 2-2 cho đội bóng ngành than. Bàn cân bằng tỷ số đã khiến trận đấu càng trở nên hấp dẫn và quyết liệt hơn ở thời gian sau đó. Thậm chí có những thời điểm Thái Nguyên T&T đã bị đối thủ Than KSVN lấn lướt và có không ít cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Kim Thanh. Sau đó, Bích Thuỳ và các đồng đội đã lấy lại thế trận và liên tiếp tạo sức ép trên phần sân của Than KSVN nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, 2 đội hòa nhau với tỷ số 2-2.

Hà Nội (áo vàng) khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng. ẢNH: ANH TRẦN

Trận đấu cùng giờ giữa Hà Nội – PP Hà Nam diễn ra tại sân PVF. Theo đó, ngay từ phút thứ 8 Hà Nội đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước, khi Hải Yến có đường chuyền cho Nguyễn Thị Hoa có cú sút tuyệt đẹp mở tỷ số 1-0 cho đội nhà. Bàn thắng như một gáo nước lạnh dội thẳng lên các cầu thủ PP Hà Nam, buộc đội bóng này phải gia tăng sức tấn công. Dù vậy, PP hà Nam không thể tiếp cận được khung thành khi hàng phòng ngự của đội bóng Thủ đô tổ chức rất chắc chắn. Trong hiệp 2, PP Hà Nam vẫn tiếp tục tìm bàn gỡ, nhưng các đường tấn công của họ vẫn bế tắc trước đội bóng thủ đô. Chung cuộc, Hà Nội giành chiến thắng với tỷ số sít sao 1-0.

Giải sẽ diễn ra từ ngày 4-9 đến 13-10-2025, gồm hai giai đoạn lượt đi và lượt về, tại SVĐ Thanh Trì và SVĐ PVF. 6 đội bóng tranh tài tại giải đấu gồm Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, TP. HCM I, TP. HCM II, Than SKVN và Thái Nguyên T&T.

HƯƠNG NGUYỄN