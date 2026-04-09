CLB Ninh Bình không đồng tình phương án tăng số lượng cầu thủ nước ngoài

Ngày 8-4, công ty VPF đã gởi văn bản đến các CLB chuyên nghiệp về phương án điều chỉnh số lượng cầu thủ nước ngoài ở mùa bóng 2026-2027. Qua tìm hiểu, nhiều CLB sẽ phải đắn đo về khả năng tài chính. Mới nhất, đội được xem là có điều kiện tài chính tốt là Ninh Bình đã có văn bản đề nghị giữ như cũ.

Nhiều CLB sẽ phải cân nhắc về sự lựa chọn tăng hay không số lượng cầu thủ nước ngoài từ mùa bóng tới.

Cụ thể theo đề xuất từ mùa bóng tới thì CLB tham dự V-League và tham dự giải đấu thuộc Đông Nam Á, châu Á thì được đăng ký 8 ngoại binh (tăng 1 cầu thủ so với mùa 2025-2026); CLB tham dự V-League được đăng ký 5 cầu thủ, sử dụng 4 cầu thủ trên sân trong cùng thời điểm (tăng 1 cầu thủ).

Quy định này sẽ giúp cho những CLB có điều kiện tài chính cơ hội nâng sức mạnh đội hình với dàn ngoại binh hùng hậu. Ngược lại những đội khó khăn về tài chính sẽ tiếp tục lo toan như Đà Nẵng, Thanh Hóa, SLNA. Việc nâng số lượng ngoại binh được xem sẽ gia tăng chất lượng giải đấu như nhiều giải vô địch tại một số nước trong khu vực đang vận hành. Thậm chí AFF, AFC cũng đã nâng số lượng ngoại binh ở các giải trong hai mùa qua. Nhưng ngược lại sẽ kìm hãm sự phát triển của cầu thủ trong nước.

Sau khi nhận công văn đã có CLB đầu tiên phản hồi là không đồng ý, đó là Ninh Bình. Đây là CLB nằm trong top tài chính tốt, nhưng đã nói không với việc nâng số lượng ngoại binh. Công văn gởi phản hồi lên VPF, lãnh đạo đội bóng này nêu rõ:

“CLB Ninh Bình đề xuất giữ nguyên số lượng cầu thủ nước ngoài như hiện tại, theo hướng mỗi CLB được đăng ký 4 cầu thủ ngoại và sử dụng tối đa 3 cầu thủ trên sân. Đây là phương án phù hợp để vừa bảo đảm chất lượng chuyên môn của giải đấu, vừa tạo điều kiện cho cầu thủ Việt Nam có thêm cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và phát triển.

Becamex TPHCM và Viettel nằm trong nhóm đội không quá bận tâm từ khả năng tài chính cho đến mục tiêu sử dụng cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo làm nòng cốt.

Trong bối cảnh hiện nay, nếu tăng số lượng ngoại binh lên 5 cầu thủ, nhiều CLB sẽ gặp thêm áp lực về tài chính, từ đó ảnh hưởng đến khả năng duy trì hoạt động ổn định, thậm chí có thể phát sinh nguy cơ xin rút lui khỏi giải. Theo quan điểm của CLB Ninh Bình, ở thời điểm này, Liên đoàn và các đơn vị điều hành giải nên ưu tiên những vấn đề căn cơ hơn như gia tăng nguồn tài trợ, nâng cao nguồn thu, cải thiện chế độ, quyền lợi và điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ của VFF, VPF, qua đó phục vụ tốt hơn cho sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.

Việc tăng số lượng ngoại binh, nếu được xem xét trong tương lai, chỉ nên đặt ra khi quy mô V-League được nâng lên 16 đến 18 đội. Khi đó, mặt bằng lực lượng, tính cạnh tranh và yêu cầu nâng cao chất lượng giải đấu sẽ đòi hỏi một cơ chế phù hợp hơn”.

Hạn chót của việc VPF thu lại phiếu ý kiến từ các CLB là 11 giờ ngày 11-4.

QUỐC CƯỜNG