CLB Công an TPHCM thua Thanh Hóa với tỷ số không tưởng

Nhỉnh hơn đội chủ nhà cả từ lực lượng lẫn chuỗi trận ổn định phong độ gần đây, CLB Công an TPHCM vẫn không thể đòi lại món nợ đã thua ở trận lượt đi, thậm chí trận này còn để thua với tỷ số cách biệt 0-4.

Công an TPHCM có trận thua cách biệt nhất từ đầu giải. Ảnh: CAHCM FC

Chuỗi trận không thành công gần đây đã giữ chân Thanh Hóa ở khu vực cuối bảng. Thành tích chứa đựng nhiều nguy cơ ở cuộc đua trụ hạng đã đẩy đội bóng xứ Thanh vào thế dựa chân tường, không được tiếp tục sẩy chân ở giai đoạn mang tính quyết định hiện nay. Đáng hú ý là sự xuất hiện của hai tân binh Đức Hoàng và Belli trong quãng nghỉ vừa qua đã góp phần tăng sức mạnh nơi khu trung tuyến Thanh Hóa.

Trận đấu khởi đi với tốc độ nhanh qua lối chơi tấn công chủ động của đội chủ nhà. Không phải chờ lâu, ngay ở phút thứ 8, các khán đài sân Thanh Hóa đã vỡ òa sau bàn mở tỷ số của Bá Tiến. Bàn thua sớm đã buộc đội khách điều chỉnh lối chơi, chuyển sang tấn công để hy vọng sớm tìm bàn gỡ với các tình huống lên bóng từ hai biên quen thuộc.

Khi mà các chân sút mãi tìm cơ hội ghi bàn gỡ hòa, Công an TPHCM bất ngờ nhận bàn thua thứ hai vào phút 25 từ pha lập công của Rimario khi tận dụng thành công sai lầm của hàng thủ đội khách. Thi đấu không tốt ở hiệp đầu, Tiến Linh đã được rút ra sân từ đầu hiệp hai và cục diện thêm khó cho đội khách.

Thanh Hóa giành chiến thắng ấn tượng ở vòng 17

Phút 51, Văn Tùng ghi bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà từ cú sút hiểm hóc. Hy vọng thêm khó cho Công an TPHCM khi bị dẫn cách biệt ngày càng xa. Vào phút bù giờ (90+1), Văn Thắng sát thêm nỗi sầu cho đội khách với bàn ấn định chiến thắng 4-0. Khép lại trận đấu đáng quên với thủ môn Patrick Lê Giang.

Thắng trận này Thanh Hóa hoán đổi vị trí với HA.GL vươn lên vị trí 11 với 16 điểm, hơn hai đội cuối bảng 4 điểm để tạm… thở nhẹ trong cuộc đua trụ hạng mùa này.

LÊ ANH